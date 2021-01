Flixmojo to nowa platforma streamingowa, która rusza na podbój polskiego rynku. Przewagę nad Netfliksem czy HBO GO, mają zapewnić jej niska cena i unikatowa biblioteka filmów i seriali.

Flixmojo to nowa platforma VOD, której oferta skierowana jest do miłośników klasyki kina i telewizji. W bibliotece serwisu znalazły się takie produkcje jak "Pancernik Potiomkin", "Tron we krwi", "Brzask" czy "Wstręt", a także kultowe seriale: "Szpital na peryferiach", "Arabela" oraz wiele innych. Co jeszcze znajdziemy na flixmojo.com i ile zapłacimy za dostęp do platformy?

Flixmojo - nowa platforma dla fanów klasyki

Flixmojo nie zamierza ścigać się z serwisami Netflix, HBO GO czy Amazon Prime Video na nowości z coraz większymi budżetami i coraz słynniejszymi nazwiskami za i przed kamerą. Nowa platforma streamingowa stawia na niedoścignione wzory, jeśli chodzi o światową kinematografię. W bibliotece Flixmojo znajdziemy najsłynniejsze filmy europejskie i amerykańskie, dzieła Siergieja Eisensteina, Akiry Kurosawy, Marcela Carne, Romana Polańskiego, Luisa Bunuela, Roberta Rosseliniego czy Wesa Cravena, filmy z Michaelem Cainem, Robertem Redfordem, Jane Fondą i Johnem Waynem. Poza miłośnikami klasyki kina, zadowoleni z oferty Flixmojo powinni być także fani horrorów. W serwisie znajdziemy mnóstwo klasyków kina grozy.

Poza prezentacją wielkiego kina z całego świata, serwis udostępnia też seriale z dawnych lat. Na Flixmojo znajdziemy kultowe produkcje takie jak: "Siedemnaście mgnień wiosny", "Szpital na peryferiach", "Arabela", "Kobieta za ladą" czy "Saga rodu Forsyt'ów". Platforma oferuje też filmy i seriale dla dzieci i młodzieży, wśród których znajdziemy m.in. legendarnego "Rumcajsa".

Flixmojo zapowiada cotygodniowe premiery, w tym rozszerzenie swojej biblioteki o produkcje z Bollywood oraz stare filmy takich wytwórni, jak Europa Corp., Filmax, Latido Films, American Films, Gaumont. Serwis planuje też realizować produkcje własne. Pierwszą z nich będzie anglojęzyczny miniserial komediowy. Wszystkie tytuły w ofercie platformy dostępne są w polskich wersjach językowych.

Ile kosztuje Flixmojo?

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym, Polska jest pierwszym krajem, w którym obecna jest internetowa platforma VOD Flixmojo. Konkurencyjność na polskim rynku ma przynieść platformie Flixmojo nie tylko unikatowa oferta, ale także bardzo atrakcyjna cena. Za miesięczne korzystanie z serwisu zapłacimy tylko 9,99 zł, a jeśli od razu zdecydujemy się na 12 miesięcy, koszt rocznej subskrypcji będzie wynosić 99 zł. To obecnie najniższa cena platformy streamingowej na polskim rynku. Przed przystąpieniem do płatności, możemy skorzystać z bezpłatnego 7-dniowego okresu próbnego.

Serwis Flixmojo, należący do koncernu medialnego Digital Video Management Ltd., można oglądać na stronie internetowej filxmojo.com, jak i w aplikacjach na telefonach (zarówno z systemem iOS, jak i Android) i telewizorach (Android, OperaTV, Fire TV, Apple TV). DVM zapowiada ekspansję platformy na inne kraje regionu z podobną ofertą filmów i seriali.