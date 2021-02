Już za kilka dni wystartuje nowa platforma streamingowa - Paramount+. Twórcy nadchodzącego serwisu CBS Studios zapowiedzieli, że jednym z tytułów w bazie będą nowe przygody doktora Frasiera Crane'a. Kiedy widzowie otrzymają nowe odcinki serialu komediowego "Frasier"?

"Frasier" - powstaną nowe odcinki kultowego serialu

Powroty dawno zakończonych seriali są coraz popularniejsze. Nie zawsze próby przywrócenia kultowego tytułu kończy się powodzeniem, ale widzowie bardzo często domagają się wznowienia słynnych tytułów telewizyjnych sprzed lat.

Jak podaje The Hollywood Reporter, marzenie części fanów sitcomów niedługo się spełni. Przedstawiciele CBS Studios i platformy Paramount+ oficjalnie potwierdzili, że "Frasier" doczeka się kontynuacji. W tytułowej roli powróci Kelsey Grammar. Jak widać, opłaca się czasami czekać, bo pierwsze plotki na temat nowych odcinków sitcomu pojawiły się w roku 2018. Aktor odbył wówczas wstępną rozmowę z CBS. Szef studia - David Stapf skomentował kontynuację "Frasiera" podczas wydarzenia Paramount+ Investor Day.

"Frasier" to jeden z najpopularniejszych seriali komediowych w historii współczesnej telewizji, który naprawdę definiuje sposób opowiadanie historii na najwyższym poziomie. Fani od dawna domagali się powrotu serialu i teraz na to wezwanie odpowiada niesamowity Kelsey Grammer, który powraca w swojej kultowej roli doktora Frasiera Crane'a oraz genialna ekipa twórców: Joe, Chris i Kelsey. Nie możemy się doczekać, aby pokazać kolejny rozdział jego życia w Paramount+.

Tytułowy psychiatra, prowadzący w radiu program poświęcony ludzkim problemom ma bardzo długą historię. Grammer wcielił się w niego po raz pierwszy w roku 1984 w serialu "Zdrówko". Bohater cieszył się taką popularnością, że w 1993 roku otrzymał własny spin-off. Sitcom był niezwykle popularny i emitowano go na stacji NBC ponad dekadę. Ostatni odcinek pojawił się w roku 2004. Przez 11 lat "Frasier" zdobył 37 nagród Emmy. Nic więc dziwnego, że fani od dawna chcieli zobaczyć dalsze losy tytułowego bohatera.

"Frasier" - kiedy premiera kontynuacji sitcomu?

Skoro fani wytrzymali przez niemal 20 lat, to kolejne kilkanaście miesięcy oczekiwania na nowe odcinki "Frasiera" nie powinny chyba stanowić problemu. Na razie nie zdradzono bowiem, kiedy zobaczymy kontynuację sitcomu. Prawdopodobnie twórcy są dopiero na wstępnym etapie prac nad serialem. Warto też wziąć pod uwagę, że platforma Paramount+ jeszcze nie wystartowała. 4 marca 2021 roku ruszy dopiero w Stanach Zjednoczonych i krajach Ameryki Łacińskiej, a w Kanadzie zmieni się w nią usługa CBS All Access. Kraje nordyckie otrzymają dostęp do serwisu 25 marca, a Australia dopiero w połowie roku. Pozostała reszta świata musi uzbroić się w cierpliwość.