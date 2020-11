Obejrzeliście już "Gambit Królowej"? Zaskoczy Was jego ocena na Rotten Tomatoes

"Gambit królowej" oparty na książce Waltera Tevisa trafił na Netflix w ostatnim tygodniu października 2020, od razu stając się jednym z najgorętszych tytułów platformy. Serial o osieroconej dziewczynce, która okazuje się szachowym geniuszem i przeciwstawiając się oczekiwaniom społecznym, wchodzi w męski świat turniejów szachowych, zyskał nie tylko popularność, ale i uznanie krytyków. Słynny amerykański agregat recenzji Rotten Tomatoes przyznał produkcji certyfikat 100% świeżości. Czy słusznie?

Okazuje się, że "Gambit królowej" jest nie tylko chętnie wybierany przez widzów (w chwili pisania tego artykułu zajmuje 2. miejsce w rankingu Netfliksa TOP 10 w Polsce), ale też wyjątkowo doceniany przez znawców kina, których recenzje zapewniły mu certyfikat 100% świeżości na Rotten Tomatoes. Trzeba przyznać, że Anya Taylor-Joy jako mistrzyni szachowa Beth Harmon robi ogromne wrażenie, a dopracowana sceneria z lat 50. i 60. cieszy oko o wiele bardziej niż francuska stolica w serialu "Emily w Paryżu", ale czy to wystarczy, by okrzyknąć "Gambit królowej" jedną z najlepszych produkcji Netfliksa ostatnich lat?

Śmiem twierdzić, że nie. Fabuła serialu początkowo wciąga, ale z każdym odcinkiem staje się coraz bardziej przewidywalna, romanse głównej bohaterki są letnie, dno, którego sięga, wyjątkowo płytkie, a niektóre decyzje obsadowe bardzo nietrafione. To, że ta sama aktorka gra piętnastolatkę (udającą trzynastolatkę) i trzydziestolatkę, można jeszcze jakoś wytłumaczyć, ale pomysł, by Thomas Brodie-Sangster ("Gra o tron", "To właśnie miłość") o wyglądzie nastolatka z młodzieńczym wąsem grał doświadczonego mężczyznę, przyniósł niestety groteskowy efekt. Serial mimo wszystko dobrze się ogląda, ale z pewnością nie jest to produkcja, która zrewolucjonizuje przemysł filmowy. A może sądzicie inaczej i zgadzacie się z oceną serialu na Rotten Tomatoes?

"Gambit królowej" - gdzie obejrzeć?

"Gambit królowej" to oryginalna produkcja Netflix dostępna na platformie od 23 października 2020 roku. Prócz Anyi Taylor-Joy w roli szachistki o pięknym umyśle oraz Thomasa Brodie-Sangstera w roli jej konkurenta i kochanka, w serialu występują także Harry Melling, Marielle Heller, Moses Ingram oraz Marcin Dorociński jako radziecki szachista Wasilij Borgow. Za reżyserię i scenariusz produkcji zrealizowanej na podstawie powieści Waltera Tevisa odpowiada Scott Frank ("Logan", "Co z oczu, to z serca"). Serial liczy 7 odcinków. Wszystkie można obejrzeć na Netfliksie.