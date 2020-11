Przedwcześnie zmarły Heath Ledger nie zamknął wielu spraw i nie zrealizował wielu swoich planów. Okazuje się, że jednym z nich była ekranizacja książki Waltera Tevisa pt. "Gambit królowej", do której aktor przymierzał się tuż przed swoją śmiercią w 2008 roku.

"Gambit królowej": Heath Ledger marzył, by go reżyserować

Sukces serialu "Gambit królowej" na Netflix sprawił, że tragiczna historia niezrealizowanego marzenia Heatha Ledgera wypłynęła po ponad 12 latach. W 2008 roku scenarzysta Allan Shiach (pracujący pod pseudonimem Allan Scott) udzielił wywiadu dla magazynu Independent, opisując projekt, nad którym pracował z Ledgerem tuż przed jego śmiercią. Był to właśnie "Gambit królowej", do którego Shiach nabył prawa już w 1992 roku. Podobno w tamtym czasie reżyserią "Gambita" był zainteresowany nawet sam Bernardo Bertolucci, jednak ostatecznie projekt przeleżał w szafie ponad 15 lat, czekając na właściwy moment. Tym momentem miał okazać się rok 2007, kiedy do właściciela praw z propozycją współpracy zadzwonił Heath Ledger.

Nagrodzony pośmiertnym Oscarem za rolę Jokera w "Mrocznym Rycerzu" gwiazdor nie chciał ograniczać się jedynie do aktorstwa. Pragnął spróbować swoich sił jako reżyser. Miał już na swoim koncie kilka teledysków, jednak jego wielki debiut reżyserski miał nastąpić w 2008 roku w postaci pełnometrażowego filmu na podstawie powieści "Gambit królowej". Jak wspominał Shiach, mężczyźni bardzo intensywnie pracowali nad projektem. W chwili śmierci Ledgera, scenariusz był już prawie gotowy, obsada wybrana, a za kilka miesięcy miały rozpocząć się prace na planie. Gwiazdor "Tajemnicy Brokeback Mountain" chciał, by w główną bohaterkę, Beth Harmon, wcieliła się Ellen Page, 20-letnia wówczas aktorka, która zachwyciła wszystkich swoją rolą w "Juno" (2007). Ledger również planował zagrać w "Gambicie królowej". Nie wiadomo jednak, w jakiej roli chciał się obsadzić.

"Gambit królowej": Heath Ledger jak Beth Harmon

Najsmutniejszym elementem tej historii nie jest jednak fakt, że "Gambit królowej" czekał na swoją premierę 12 lat dłużej niż powinien. Scott Frank świetnie poradził sobie jako reżyser, podobnie jak Anya Taylor-Joy poradziła sobie z rolą Beth Harmon. Smutek budzą przyczyny, które prawdopodobnie leżały u podstaw zainteresowania Ledgera "Gambitem królowej". Historia genialnej dziewczyny uzależnionej od leków, która nie radzi sobie ze swoją karierą, przywodzi na myśl historię wybitnego, uzależnionego aktora u progu sławy, który nie radził sobie z własnym sukcesem. W wywiadzie dla Independent z 2008 roku podobnie ocenił to Allan Shiach. Zdradził też, że aktor w czasach szkolnych, podobnie jak Beth, osiągał sukcesy w szachach.

Heath Ledger zmarł 22 stycznia 2008 roku w wyniku nieumyślnego przedawkowania leków na receptę.

"Gambit królowej" - gdzie obejrzeć?

"Gambit królowej" ostatecznie powstał 12 lat później, a jego reżyserią zajął się Scott Frank. Produkcja o genialnej mistrzyni szachów zbiera świetne recenzje. Na portalu Rotten Tomatoes "Gambit królowej" otrzymał certyfikat 100% świeżości. W główną rolę wcieliła się Anya Taylor-Joy, której na ekranie partneruje m.in. Thomas Brodie-Sangster jako Benny (być może właśnie w tej roli widział się Ledger). Serial liczy 7 odcinków. Wszystkie są dostępne na Netfliksie od 23 października 2020 roku.