Tańczący szachiści? Czemu nie! Powstanie musical na podstawie "Gambitu królowej"

Jak poinformował portal Variety, firma Level Forward (założona m.in. przez wnuczkę Walta Disneya) nabyła prawa do scenicznej adaptacji powieści "Gambit królowej", na której Netflix oparł swój hitowy miniserial o tym samym tytule. Prezes firmy, Adrienne Becker, oraz producentka Julia Dunetz w oświadczeniu cytowanym przez Variety wyraziły ogromną radość z możliwości przeniesienia dzieła Tevisa na deski teatru. Zdaniem przyszłych twórczyń musicalu Beth Harmon, jej podróż i ostateczny triumf, stanowią inspirację dla kobiet na całym świecie. Jak czytamy:

To zaszczyt być odpowiedzialnymi za przeniesienie "Gambitu królowej" na scenę poprzez ukochane i trwałe rzemiosło teatru muzycznego. Ta historia to syreni śpiew wśród naszych współczesnych zmagań o równość płciową i rasową, dlatego nie możemy się doczekać aż ruszymy z tym projektem do przodu.