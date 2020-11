Zachwycił Was "Gambit królowej"? Oto 9 seriali i filmów podobnych do hitu Netfliksa

"Gambit królowej" z dnia na dzień zyskuje coraz większą popularność na Netflix, jednocześnie zdobywając uznanie krytyków. Szczęśliwcy dopiero zaczynają swoją przygodę z Beth Harmon, jej geniuszem i skłonnościami do autodestrukcji. Jednak co mają począć ci, którzy "Gambit królowej" połknęli już w całości (czasem niejednokrotnie) i chcą więcej?

Z myślą o wszystkich zdesperowanych fanach Anyi Taylor-Joy, miłośnikach produkcji o szachach i zwolennikach niezależnych dziewczyn z lat 60., przedstawiamy filmy i seriale podobne do "Gambitu królowej".

Co najbardziej podobało Ci się w "Gambicie królowej"? rozgrywki szachowe klimat lat 60. Anya Taylor-Joy w roli Beth Harmon

"Gambit królowej" - podobne filmy o szachach

Serial Netfliksa oparty na powieści Waltera Tevisa przede wszystkim skupia się Beth Harmon. Jednak nie jest to jedyna pierwszoplanowa rola w "Gambicie królowej". Wspaniałej Anyi Taylor-Joy partnerują przede wszystkim szachy. Jeśli to one sprawiły, że spędziliście 7 godzin, oglądając nową produkcję Netfliksa, koniecznie sięgnijcie po te filmy podobne do "Gambitu królowej":

1. "Królowa Katwe" (2016)

Ekranizacja powieści o utalentowanej młodej szachistce, która mimo przeciwności losu, przygotowuje się do mistrzostw szachowych. Brzmi znajomo? Właśnie dlatego "Królowa Katwe" to pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którym podobał się "Gambit królowej". Za kamerą Mira Nair ("Monsunowe wesele"), przed kamerą - nagrodzona Oscarem Lupita Nyong'o w roli matki małej szachistki.

2. "Szachistka" (2009)

Pokojówka Helene zaczyna interesować się szachami i prosi jednego ze swoich klientów, by nauczył ją grać. Sandrine Bonnaire i Kevin Kline we francusko-niemieckim, nastrojowym dramacie o kobiecie, która odnajduje swoją pasję, a pod jej wpływem przechodzi prawdziwą metamorfozę.

3. "Ukryta gra" (2019)

Początek lat 60., pełne napięcia turnieje szachowe, zimna wojna w tle i polski aktor w jednej z kluczowych ról. Nie, tym razem to nie opis "Gambitu królowej", lecz filmu "Ukryta gra" z Billem Pullmanem i Robertem Więckiewiczem w rolach głównych. Produkcję w reżyserii Łukasza Kośmickiego znajdziecie wśród listopadowych nowości Netfliksa.

"Gambit królowej" - podobne seriale o kobietach z lat 60.

Tym, co przede wszystkim cechuje główną bohaterkę "Gambitu królowej" jest jej piękny umysł, który wykorzystuje zbijając kolejnych przeciwników niczym pionki. Co więcej, czyni to w wyjątkowo męskim świecie, jakim były turnieje szachowe w połowie XX wieku. Przeniesienie widzów do tamtych czasów, oddanie charakterystycznego klimatu lat 60. i zaprezentowanie niezwykłej dziewczyny, która udowadnia samcom alfa, że nie jest od nich gorsza, można zaliczyć do głównych atutów produkcji. Zastanawiacie się, jakie podobne seriale do "Gambitu królowej" przedstawiają tak przebojowe bohaterki z lat 60.? Spieszymy z pomocą!

1. "Mad Men" (2007-2015)

Choć słysząc tytuł "Mad Men" od razu widzimy Jona Hamma w roli Dona Drapera siedzącego z papierosem w tonącym fotelu, nie można zapominać, że równie ważną rolę w tym serialu odgrywała Peggy Olson. Bohaterka, w którą przez 7 sezonów wcielała się Elisabeth Moss, przeszła długą drogę od cichej i potulnej sekretarki do silnej, niezależnej i bezkompromisowej kobiety sukcesu. Peggy, podobnie jak Beth, fantastycznie odnajduje się w typowo męskim (w tamtych czasach) zawodzie, zaś metamorfoza, jaką przechodzi na przestrzeni dekady, czyni z niej uosobienie wyzwolenia kobiet z przełomu lat 60. i 70., a także jeden z powodów, dla którego "Mad Men" zalicza się do najlepszych seriali XXI wieku.

2. "Masters of Sex" (2013-2016)

Virginia Johnson (Lizzy Caplan) to połowa pary głównych bohaterów serialu "Masters of Sex", a więc asystentka Williama Mastersa, która z czasem staje się jego partnerką w pracy i w życiu. Virginii Johnson, piosenkarce bez wykształcenia, też nie jest łatwo wśród zadufanych w sobie ginekologów, ale jako nieustraszona kobieta odnajduje sposób, by pokazać światu, kto tak naprawdę stoi za rewolucją seksualną lat 60.

3. "Wspaniała Pani Maisel" (2017 - ?)

Tytułowa Pani Maisel to perfekcyjna pani domu z lat 60. Aż do momentu, kiedy odkrywa zdradę męża. Postanawia zawładnąć światem opanowanym przez mężczyzn i rozpocząć karierę stand-uperki. Za rolę "Wspaniałej Pani Maisel" Rachel Brosnahan została dwukrotnie nagrodzona Złotym Globem oraz jedną nagrodą Emmy. W 2019 roku zapowiedziano 4. sezon serialu.

"Gambit królowej" - produkcje z Anyą Taylor-Joy

"Gambit królowej", nawet z szachami i wyrazistą żeńską postacią w centrum historii z lat 60., nie byłby tak wciągający, gdyby nie hipnotyzująca Anya Taylor-Joy w roli Beth Harmon. Jeśli to właśnie dla niej oglądaliście nowy hit Netfliksa, mamy dla Was krótką ściągawkę najważniejszych filmów z tą wschodzącą gwiazdą Hollywood w roli głównej.

1. "Miniaturzystka" (2017)

"Miniaturzystka" to kostiumowy serial limitowany zrealizowany na podstawie powieści Jessie Burton o tym samym tytule. Opowiada XVII-wieczną historię młodej dziewczyny (w tej roli Anya Taylor-Joy), która wprowadza się do domu świeżo poślubionego bogatego kupca. W prezencie od męża otrzymuje miniaturę budynku, w której zaczynają odbywać się wydarzenia niepokojąco zbliżone do rzeczywistości.

2. "Emma" (2020)

Najświeższa adaptacja prozy Jane Austen z Anyą Taylor-Joy w tytułowej roli. Film przedstawia perypetie młodej Emmy, która z przyjemnością zajmuje się swataniem innych ludzi, sama nie mając ochoty na zamążpójście.

3. "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii" (2015)

Mroczna opowieść osadzona w latach 30. XVII wieku. Anya Taylor-Joy wciela się w jedną z piątki dzieci Williama i Katherine, którzy wiodą skromne i bogobojne życie na skraju lasu. Kiedy ich najmłodszy syn znika w niewyjaśnionych okolicznościach, rodzina zaczyna przeżywać mrożący krew w żyłach horror...

Powyższa lista nie wyczerpuje oczywiście zbioru wszystkich tytułów, które przypominają "Gambit Królowej". Podobne filmy o szachach to m.in. "Pionek" czy "Czarny koń", kobiety w latach 60. świetnie przedstawia np. serial "Z pamiętnika położnej", a Anyę Taylor-Joy możemy podziwiać też w produkcjach takich jak "New Mutants", "Split" czy "Glass". Już niebawem zobaczymy ją także jako waleczną Furiosę w prequelu "Mad Maksa".

"Gambit królowej" to produkcja oryginalna Netfliksa dostępna na platformie w całości od 23 października 2020.