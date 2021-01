George Clooney na pokładzie serialu "Buck Rogers". Gwiazdor odpowie za powrót legendy science fiction

Według najnowszych informacji George Clooney zasili szeregi osób pracujących nad powrotem serialu "Buck Rogers". Aktor będzie pełnił rolę producenta wykonawczego i być może dołączy również do obsady.

George Clooney w serialu "Buck Rogers"

Miłośnikom klasycznego science fiction "Bucka Rogersa" przedstawiać nie trzeba. Pozostałe osoby powinny wiedzieć, że postać kosmicznego śmiałka zadebiutowała w 1928 roku w powieści "Armageddon 2419 A.D." Philipa Francisa Nowlana, a następnie jej przygody pojawiły się w różnego rodzaju powieściach pulpowych, magazynach komiksach, a także w filmach i serialach.

W 2020 roku pojawiła się informacja, że Buck Rogers powróci w nowym wydaniu. Jak podaje The Hollywood Reporter, do twórców powstającego serialu dołączył George Clooney. Aktor i jego firma produkcyjna Smokehouse Pictures oraz Grant Heslov odpowiedzą za nowego "Bucka Rogersa". Według źródła Clooney ma również wystąpić w obsadzie serialu, chociaż na razie jest to niepotwierdzona informacja, ponieważ nie podpisano gwiazdorem jeszcze żadnej umowy dotyczącej występowania w nadchodzącym tytule.

W październiku 2020 roku wytwórnia Legendary Entertainment zabezpieczyła prawa do marki ogłaszając szereg przedsięwzięć związanych z Buckiem Rogersem. W planach jest nie tylko serial aktorski, ale również film pełnometrażowy i odcinkowe anime o bohaterskim awanturniku z lat 20., który obudził się w XXV wieku.

"Buck Rogers" - kiedy premiera?

Na razie na temat serialu wiadomo bardzo niewiele, ponieważ jest na wczesnym etapie prac. Nie zdradzono, kto wcieli się w tytułowego bohatera, ani gdzie serial będzie emitowany. Tym bardziej trudno powiedzieć, kiedy nowy "Buck Rogers" zadebiutuje. Jedyne, co jest pewne to fakt, że oprócz Clooneya na pokładzie serialu jest również Brian K. Vaughan - słynny twórca komiksowy, który odpowie za scenariusz produkcji.