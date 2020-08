George Lucas krytykował serial "The Mandalorian"? Poznaliśmy jego zdanie na temat produkcji

"The Mandalorian" to pierwszy aktorski serial z uniwersum "Gwiezdnych wojen" i jednocześnie flagowy serial platformy Disney +. Produkcja spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem w środowisku fanowskim, bijąc rekordy popularności. Duży wkład miał w to rzecz jasna uroczy zielony stworek zwany Baby Yodą, jednak "The Mandalorian" oferuje znacznie więcej. Poziom realizacji, ciekawe rozwiązania fabularne, przyjemne uczucie nostalgii i niesamowity klimat to jedne z wielu zalet dzieła Jona Favreau. Co jednak na temat przygód Mando sądzi twórca gwiezdnej sagi?

"The Mandalorian" - co George Lucas sądzi o serialu Star Wars?

George Lucas nie sprawował pieczy nad serialem, jednak był stale obecny w procesie jego realizacji, co potwierdzały materiały zza kulis. W ostatnim wywiadzie dla magazynu The Hollywood Reporter twórcy serialu odnieśli się do tego, jak twórca "Gwiezdnych wojen" zareagował na ich twór. Czy padły słowa krytyki? To sprecyzował producent wykonawczy, Dave Feloni:

" Nie była to ogromna ilość. Rozmawiamy o innych kwestiach. Kiedy prowadzę z nim rozmowę, lubię pogłębiać swoją wiedzę. Przypomina mi o różnych sprawach, zwłaszcza zanim zacznę coś nagrywać. Na przykład ilu ujęć powinienem spróbować danego dnia. [...] Był bardzo pochlebny. Myślę, że podobał mu się serial i powiedział mi kiedyś, że teraz ma szansę oglądać to jako widz i fan. "

2. sezon "The Mandalorian" ma zadebiutować jesienią 2020 roku. Jon Favreau zapewnił, że koronawirus nie pokrzyżował im planów, bowiem zdjęcia zakończyli jeszcze przed wybuchem pandemii. Przypominamy również, że oficjalnie potwierdzono powstanie 3. sezonu.