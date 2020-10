George R.R. Martin nienawidzi sceny gwałtu z pierwszego odcinka "Gry o tron". Twórcy serialu bronią swojej decyzji

Serial "Gra o tron" to zdecydowanie nie jest tytuł dla dzieci. Nie dość, że często padają wulgaryzmy, a bohaterowie zachowują się prawie zawsze niemoralnie, niemal w każdym odcinku hitu HBO ktoś ginie, uprawia seks lub zostaje zgwałcony. Tego typu zjawiska są obecne w "Grze o tron" od samego początku. Nawet w pilotażowym odcinku pojawia się gwałt na jednej z bohaterek. George R.R. Martin nadal nie może przeboleć, że tego typu scena w ogóle miała miejsce. Innego zdania są Showrunnerzy serialu.

Jedną z ważniejszych postaci całego serialu, jak i książkowej sagi jest grana przez Emilię Clarke bohaterka o imieniu Daenerys Targaryen - ostatnia z przedstawicielek wielkiego królewskiego rodu. Co prawda fani nie są zadowoleni z tego, jak została ukazana w finałowym sezonie, ale to już zupełnie inna historia.

W pilotażowym odcinku bohaterka zostaje zmuszona do wyjścia za mąż za władcę koczowniczego plemienia Dothraków - Khala Drogo, w którego wcielił się Jason Momoa. Podczas nocy poślubnej watażka dosłownie gwałci Daenerys na plaży. Ta scena znacznie różni się od tego, jak została przedstawiona w książkowym oryginale. W zamyśle Martina bohaterka boi się swojego męża, ale finalnie wyraża zgodę na współżycie. Zresztą w pierwszej wersji pilota "Gry o tron", miała wyglądać tak jak w powieści Martina.

Jak podaje portal Insider, w książce "Fire Cannot Kill a Dragon" opisującej kulisy powstania serialu, Martin wyraził negatywne zdanie na temat przedstawienia sceny nocy poślubnej. Pisarz uważa, że fragment nie uczynił tej sytuacji lepszą - wręcz przeciwnie. Poza tym nie podobało mu się, że zmiana nie została z nim uzgodniona. Nie ma jednak zastrzeżeń, jeśli chodzi o zwiększenie wieku serialowej postaci. W książce Daenerys miała zaledwie 13 lat.

D.B. Weiss i David Benioff - twórcy "Gry o tron" postanowili skomentować krytykę Martina. Ich zdaniem zmiana była w pełni uzasadniona. Książka pozwala czytelnikowi poznać myśli Daenerys i zrozumieć, dlaczego zgodziła się na stosunek z Drogo. Benioff miał jednak wątpliwości, czy widzowie zrozumieją, że bohaterka mimo strachu przed nowo poznanym mężem, zgodziła się na seks.

Ta dziewczyna jest absolutnie przerażona tym barbarzyńskim wodzem, za którego wychodzi za mąż. To ostatnia rzecz na świecie, jakiej pragnie, ale mimo wszystko pod koniec nocy poślubnej wydaje się całkiem zadowolona z kontaktu seksualnego z Drogo. Nam to nie do końca pasowało. "