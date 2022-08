George R.R. Martin został odsunięty od serialu "Gra o tron" w późniejszych sezonach

Chociaż serial "Gra o tron" na podstawie książek z sagi "Pieśń lodu i ognia" uczynił z niego międzynarodową gwiazdę, to George R.R. Martin od kilku lat stara się dystansować od produkcji, której finałowe sezony rozczarowały fanów.

Teraz stwierdził, że nie był właściwie zaangażowany w proces kreatywny od 5. sezonu wzwyż.

Jak pewnie wiecie, w dwóch ostatnich sezonach twórcy serialu "przegonili" książki Martina, chociaż tak jak wspomnieliśmy, jego zaangażowanie w produkcję podobno zmalało znacznie wcześniej. O sytuacji opowiedział w rozmowie z The Sunday Times:

Właściwie to od sezonów 5 i 6, a od 7 i 8 to już definitywnie, twórcy mi przestali mówić o tym, co zamierzają robić. Dlaczego? Nie wiem - musicie zapytać producentów serialu, Dana i Davida.