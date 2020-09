Na ten serial czekają miliony widzów na całym świecie. Już niedługo zadebiutują nowe odcinki "The Crown" - serialu, który zdradza kulisy życia brytyjskiej rodziny królewskiej. Tym razem fani produkcji przeniosą się w okres przełomu lat 70. i 80., by zobaczyć twarde rządy Margaret Thatcher i początki Diany Spencer na królewskich salonach. Netflix zaprezentował kadry z nadchodzącego czwartego sezonu "The Crown".

"The Crown" sezon 4 - pierwsze zdjęcia z serialu Netfliksa

Serial "The Crown" zadebiutował w 2016 roku i z miejsca stał się jednym z hitów platformy streamingowej. Na przestrzeni trzech sezonów poznaliśmy historię Elżbiety II i przebrnęliśmy przez niemal cztery dekady. W czwartym sezonie zobaczymy wydarzenia, które rozgrywały się stosunkowo niedawno, bo na przełomie lat 70. i 80. XX wieku.

W nadchodzących odcinkach "The Crown" lata 70. chylą się ku końcowi. Królowa Elżbieta (Olivia Colman) i pozostali członkowie jej rodziny szukają narzeczonej dla jej syna - księcia Karola (Josh O’Connor), który mimo ukończenia 30 lat nadal pozostaje kawalerem. Wszystko po to, by zabezpieczyć linię sukcesji do tronu. Zwykli Brytyjczycy mają jednak inne problemy. Zaczynają odczuwać skutki kontrowersyjnej polityki prowadzonej przez Margaret Thatcher (Gillian Anderson).

W nowym sezonie zobaczymy, jak chłodne stosunki między królową a pierwszą kobietą premierem w historii kraju stają się jeszcze bardziej napięte. Wszystko przez decyzję Thatcher, która wciągnęła monarchię w wojnę o Falklandy-Malwiny, wywołując tym samym tarcia we Wspólnocie Narodów. Tymczasem Karol wda się w bajkowy romans z młodą lady Dianą Spencer (Emma Corrin), co pokrzepi serca zmęczonych trudami życia Brytyjczyków. Jednak za pałacowymi bramami zaczynają się ujawniać coraz większe podziały. Tak pokrótce rysuje się fabuła nadchodzących odcinków "The Crown".

"The Crown" sezon 4 - kiedy premiera?

W czwartym sezonie serialu "The Crown", którego scenarzystą jest Peter Morgan, oprócz Colman, O'Connora, Anderson i Corrin występują również Helena Bonham Carter (księżniczka Małgorzata), Tobias Menzies (książę Filip), Josh O'Connor (książę Karol), Erin Doherty (księżniczka Anna), Emerald Fennel (Camilla Parker Bowles), Marion Bailey (królowa matka), Georgie Glen (lady Fermoy), Tom Byrne (książę Andrzej), Angue Imrie (książę Edward) oraz Charles Dance (lord Mountbatten). Kontynuacja losów rodziny królewskiej trafi na Netflix już 15 listopada 2020 roku. Fanów serialu czekają jeszcze dwa finałowe sezony "The Crown", skupiające się na historii księżnej Diany.

