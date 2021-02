Gillian Anderson zagra kolejną ikoniczną postać z polityki w amerykańskiej odpowiedzi na "The Crown"

Serial ma być antologią i pokaże ewolucję amerykańskich elit z perspektywy najważniejszych kobiet w Białym Domu. Anderson tym samym dołączyła do obsady, w której prym wiodą Viola Davis i Michelle Pfeiffer - te zagrają kolejno Michelle Obamę i Betty Ford.

Jak czytamy w oświadczeniu Showtime na łamach Variety:

Gillian Anderson to niezwykle utalentowana i barwna aktorka, która jest idealną kandydatką do uzupełnienia naszego potężnego trio głównych bohaterek. Gillian, Viola Davis, Michelle Pfeiffer jako te ikoniczne postaci w "The First Lady" to coś inspirującego. Wierzymy, że to będzie przełomowy serial dla całego Showtime.