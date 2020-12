"Giń, 2020!" - oto zwiastun programu komediowego Netfliksa z gwiazdorską obsadą

Giń, 2020! - oto zwiastun programu komediowego

"Rok, o którym nie można było opowiedzieć aż do teraz, bo wciąż jeszcze trwał" - takim hasłem Netflix zapowiedział swoją nową produkcję "Giń, 2020!". Twórcami są ludzie odpowiedzialni za "Black Mirror", natomiast w obsadzie same gwiazdy. Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Joe Keery, czy Leslie Jones to zaledwie kilka nazwisk z obsady "Giń, 2020!".

Program ma być paradokumentem, w którym wspomniane gwiazdy grają zwykłych i niezwykłych ludzi zmagających się z pandemią. Kudrow wciela się w polityk, Jackson gra bogatego biznesmena, Keery przeciętnego studenta, który nie mógł wychodzić z domu. Ze zwiastuna wynika, że twórcy chcą pokazać 2020 rok w krzywym zwierciadle, naśmiewając się z codziennych problemów pandemii.

Sam Netflix zapowiada też program słowami: "Komediowy rzut oka na rok, który wszyscy chcemy jak najszybciej pożegnać, w wykonaniu najgorzej poinformowanych komentatorów na świecie". Cóż, przekonajcie się sami:

Oglądaj

Netflix już pod koniec 2017 roku przypominał, że "Black Mirror" to żadna dystopijna przyszłość, tylko rzeczywistość, w której żyjemy. Duet w składzie Charlie Brooker i Annabel Jones nie zamierza w związku z tym dodawać już niczego od siebie. No poza krótkim "Giń, 2020!". My sami będziemy mogli to powiedzieć już 27 grudnia, kiedy to program zadebiutuje na Netfliksie.