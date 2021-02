Gina Carano, która wcielała się w Carę Dune została wyrzucona z obsady serialu "The Mandalorian". Aktorka zamieściła w sieci kontrowersyjny wpis.

Przedstawiciele Disneya postanowili zakończyć współpracę z Giną Carano, która wcielała się w Carę Dune w serialu "The Mandalorian". Powodem decyzji był wpis w mediach społecznościowych aktorki, odwołujący się do zagłady Żydów.

"The Mandalorian" - Gina Carano usunięta z obsady serialu

Serial "The Mandalorian" to wielki hit platformy streamingowej Disney+. Produkcja osadzona w świecie "Gwiezdnych Wojen" doczekała się dwóch sezonów i obecnie twórcy pracują nad kontynuacją.

Okazuje się jednak, że Carano nie pojawi się w nowych odcinkach. Jak podaje Deadline, gwiazda wcielająca się w alderaaniańską łowczynię nagród współpracującą z tytułowym bohaterem, została usunięta z obsady z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi, które pojawiły się na jej Instagramie. Rzecznik prasowy Lucasfilm uzasadnił decyzję o zwolnieniu Carano.

Gina Carano nie jest obecnie zatrudniona przez Lucasfilm i nie ma planów, aby współpracowała z nami w przyszłości. Jej posty w mediach społecznościowych oczerniające ludzi na podstawie ich tożsamości kulturowej i religijnej są odrażające i nie do przyjęcia.

Jednym z najbardziej szokujących wpisów był post, w którym gwiazda "The Mandalorian" porównała osoby o konserwatywnych poglądach do Żydów prześladowanych przez antysemitów w czasie Holocaustu.

Żydzi byli bici na ulicach nie przez nazistowskich żołnierzy, ale przez ich sąsiadów… nawet dzieci. Ponieważ historia jest redagowana, większość ludzi nie zdaje sobie dziś sprawy, że aby dojść do punktu, w którym nazistowscy żołnierze mogliby z łatwością złapać tysiące Żydów, rząd najpierw sprawił, że ich sąsiedzi nienawidzili ich po prostu za to, że są Żydami. Czym to się różni od nienawidzenia kogoś za jego poglądy polityczne.

Kontrowersyjna wypowiedź odnosi się do osobistych konserwatywnych poglądów politycznych aktorki, która w ostatnim czasie z ich powodu zetknęła się z krytyką. Wielu fanów Carano uważa, że porównanie konserwatystów do Żydów w czasie Holocaustu jest nieodpowiednie.

Osoby dotknięte przez post gwiazdy, która wykorzystała historyczną tragedię jako paralelę do spolaryzowanego dyskursu obecnego we współczesnej polityce, wyraziły swój głośny sprzeciw tego typu praktykom. Wkrótce w sieci pojawiły się głosy, by usunąć Carano z obsady popularnego serialu "Star Wars".

Mimo że obraźliwy post został usunięty z Instagrama Carano, aktorka nie po raz pierwszy oburzyła internautów. W innych wpisach sugerowała, że na wybory prezydenckie w USA w 2020 roku zostały sfałszowane. Informowała też otwarcie, że sprzeciwia się noszeniu maseczek ochronnych, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nic więc dziwnego, że w sieci zaczął trendować hasztag #FireGinaCarano, czyli "Usunąć Ginę Carano".

Wkrótce po wydaniu oświadczenia przez Lucasfilm, współpracę z Carano zakończyła również agencja aktorska UTA, która dotychczas zajmowała się jej karierą.

"The Mandalorian" sezon 3 - kiedy premiera?

Na razie nie wiadomo jak twórcy rozwiążą brak Giny Carano w obsadzie. Być może scenarzyści usuną Carę Dune zabijając ją poza kadrem. Istnieje też szansa, że osoby odpowiedzialne za "The Mandalorian" zdecydują się na recasting i w łowczynię nagród wcieli się inna aktorka. Na razie produkcja jest na wczesnym etapie prac. W trzecim sezonie hitu Disney+ stworzonym przez Jona Favreau wystąpią na pewno Pedro Pascal, Carl Weathers i Giancarlo Esposito. Na razie nie zdradzono, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków "The Mandalorian".