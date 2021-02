Gina Carano nadal ponosi konsekwencje swoich krzywdzących wypowiedzi. Najpierw przedstawiciele Disneya uznali, że należy usunąć aktorkę z obsady serialu "The Mandalorian". Teraz firma Hasbro podjęła decyzję o porzuceniu produkcji figurek przedstawiających jej bohaterkę - Carę Dune.

"The Mandalorian" - figurki Cary Dune wycofane ze sprzedaży

Fani "The Mandalorian" są podzieleni. Jedna grupa popiera usunięcie z obsady serialu Giny Carano, za porównanie zwolenników prawicy w USA do ofiar Holocaustu. Wpis był zwieńczeniem kontrowersyjnych postów aktorki, którą od jakiegoś czasu część fanów otwarcie krytykowała. Druga frakcja chce, by odtwórczyni Cary Dune została przywrócona do hitu Disney+.

Powrót Carano do "The Mandalorian" raczej nie nastąpi, tym bardziej że jak podaje Deadline, szefowie firmy Hasbro podjęli decyzję o ograniczeniu produkcji zabawek bazujących na postaci granej dotychczas przez aktorkę. Usunięcie Carano z obsady dość niefortunnie zbiegło się w czasie z premierą linii figurek Star Wars: The Black Series związanej z drugim sezonem "The Mandalorian". Jedna z zabawek nie tylko wygląda jak Carano. Twarz aktorki pojawia się również na opakowaniu.

Julie Duffy - wiceprezeska Hasbro do spraw Komunikacji Globalnej skomentowała sprawę w rozmowie z Deadline.

Jesteśmy podekscytowani, że możemy tworzyć dla naszych fanów produkty dotyczące postaci i historii z "The Mandalorian". Firma Hasbro zakończyła prace nad produktem z sezonów 1 i 2, w tym figurki Cary Dune, i obecnie nie planujemy tworzyć kolejnych. Aktywnie współpracujemy z naszymi partnerami detalicznymi, aby sprostać obecnym zamówieniom.

Oznacza to, że figurki, które trafiły do sprzedaży, prawdopodobnie nie doczekają się kolejnych partii, a więc ich liczba jest ograniczona. Niewykluczone, że zabawki z drugiego sezonu "The Mandalorian" staną się białymi krukami wśród kolekcjonerów i w przyszłości osiągną zawrotne ceny.

Przyszłość Cary Dune jest obecnie nieznana. Twórcy serialu "Star Wars" planowali powołać do życia spin-off z przygodami najemniczki, ale wygląda na to, że te plany muszą zostać zrewidowane. Trudno też powiedzieć, czy w przyszłości bohaterka zostanie uśmiercona, czy może zastąpiona inną aktorką.

"The Mandalorian" sezon 3 - kiedy premiera?

Jaką decyzję podejmą włodarze Disneya? Na razie produkcja trzeciego sezonu "The Mandalorian" jest na wczesnym etapie prac. W nowych odcinkach hitu Disney+ stworzonego przez Jona Favreau wystąpią na pewno Pedro Pascal, Carl Weathers i Giancarlo Esposito. Na razie nie zdradzono, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków "The Mandalorian".