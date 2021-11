"Godzilla vs. Kong", "Mortal Kombat", czy "Trzy billboardy..." - oto lista nowości HBO GO na grudzień 2021

Grudzień w HBO GO to nowa porcja premier filmowych i serialowych na długie zimowe wieczory. Są komedie, kryminały, historie z dreszczykiem, przygodowe, a także nie zabraknie też propozycji typowo świątecznych.

HBO GO - lista nowości na grudzień 2021

Dla miłośników historii świątecznych przygotowana została premiera animowanego serialu dla dorosłych Święty i spółka. Główną bohaterką jest Candy Smalls, najwyższa rangą elfka na biegunie północnym. Kiedy następca Świętego Mikołaja zostaje podkupiony w Wigilię przez Amazona, Candy może wreszcie zrealizować swoje największe marzenie - zostać pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii świąt Bożego Narodzenia.

Innymi typowo świątecznymi nowościami będą komedie romantyczne, w których magia Bożego Narodzenia przeplatać się z będzie z perypetiami miłosnymi, a to w filmach: Nigdy nie całuj faceta w świątecznym swetrze, Czarowna bransoletka, Zaczarowane ciasto świąteczne oraz Kartografia pod jemiołą.

W grudniu nie zabraknie filmowych hitów kinowych, a wśród nich Godzilla vs Kong, czyli widowiskowe starcie dwóch mitycznych gigantów, którzy stają ze sobą do zaciekłej walki. Jej wynik może postawić dalszy los świata pod znakiem zapytania. Inną nowością będzie też Mortal Kombat film oparty na popularnej grze wideo, w którym Cole Young, zawodnik MMA, przygotowywać się będzie wraz z największymi mistrzami do walki z wrogami Zaświatów.

Do serwisu dodana dostanie także trylogia filmów Matrix – Matrix, Matrix Reaktywacja, Matrix Rewolucje. Inną opowieścią filmową będzie Wymarzony koń z Toni Collette oraz Damianem Lewisem w rolach głównych. To oparta na faktach historia konia wyścigowego i jego trenerki, którzy niespodziewanie osiągają sukces.

Z myślą o zimowych wieczorach przygotowana została też premiera filmu Trzy billboardy za Ebbing, Missouri. Jest to nagrodzona dwoma Oscarami i czterema Złotymi Globami historia Mildred Hayes, kobiety po 50-stce, która wypowiada wojnę lokalnej policji, bo jest przekonana, że funkcjonariusze są zbyt niekompetentni, by rozwiązać sprawę morderstwa jej córki.

Inną nagradzaną produkcją będzie też Kształt wody opowiadający o sprzątaczce, która pracuje w tajnym rządowym laboratorium i tam zaprzyjaźnia się z wodnym stworzeniem nie z tego świata, które jest tam przetrzymywane wbrew swojej woli.

Poniżej zobaczycie całą rozpiskę:

1 grudnia

Przynęta, odc. 1-4 (cały sezon)

ALVINNN!!! i wiewiórki, odc. 1-52

ALVINNN!!! i wiewiórki II, odc. 1-52

Anioł Pański

Ricky Velez: Na tacy

Życie przestępcze 1984-2020

2 grudnia

Adrienne

Plotkara (2021), odc. 10

Mission: Impossible

Mission: Impossible 2

Mission: Impossible 3

Mission: Impossible – Ghost Protocol

Mission: Impossible - Rogue Nation

3 grudnia

Czas, odc. 1-3 (cały sezon)

Święty i spółka, odc. 1-2

Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 3

Black & Missing, odc. 3-4

Młody Sheldon V, odc. 8

Steven Universe: Przyszłość, odc. 1-20

Zwariowane Melodie: Kreskówki, odc. 21

Godzilla vs. Kong

Mortal Kombat

Telefon

Na planie, odc. 933

4 grudnia

Dobre rady Johna Wilsona II, odc. 2

Music Box, odc. 4

Gomorra V, odc. 5-6

Asia

Nocka u Holly

5 grudnia

Przybysze II, odc. 1-2

Axios IV, odc. 20

Brzmienie ciszy

Krawiec

6 grudnia

Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu, odc. 2

Niepewne V, odc. 7

Pohamuj entuzjazm XI, odc. 7

Sukcesja III, odc. 8

Marzenia o Ameryce

Lewy sercowy

7 grudnia

All American IV, odc. 6

We're Here II, odc. 8

Więzień na zawsze

8 grudnia

Ostatni układ

The Slow Hustle

9 grudnia

I tak po prostu, odc. 1-2

10 grudnia

Święty i spółka, odc. 3-4

Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 4

Młody Sheldon V, odc. 9

ThunderCats Roar!, odc. 1-52

Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii

Na planie, odc. 934

11 grudnia

Dobre rady Johna Wilsona II, odc. 3

Music Box, odc. 5

Gomorra V, odc. 7-8

Adoracja

Hugo i jego wynalazek

Mamy tylko dziś

Złe baśnie

12 grudnia

Przybysze II, odc. 3

Detektyw małolat

Pod tym samym niebem

Wymarzony koń

13 grudnia

Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu, odc. 3

Niepewne V, odc. 8

Pohamuj entuzjazm XI, odc. 8

Sukcesja III, odc. 9

Dlaczego nie płaczesz?

Drużba nie żyje

14 grudnia

All American IV, odc. 7

15 grudnia

Zabójstwa w Starved Rock, odc. 1-3

16 grudnia

I tak po prostu, odc. 3

Szukając cudów

17 grudnia

Urodzony mistrz

Na planie, odc. 935

Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 5

Święty i spółka, odc. 5-8

Kicia Rożek!, odc. 1-40

18 grudnia

Gomorra V, odc. 9-10

Dobre rady Johna Wilsona II, odc. 4

Music Box, odc. 6

Francuskie wyjście

Karnawał

Noc bestii

Zjazd

19 grudnia

Przybysze II, odc. 4

Czerwona ziemia

Droga do domu

Monster Hunter

20 grudnia

Pazury IV, odc. 1-2

Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu, odc. 4

Niepewne V, odc. 9

Pohamuj entuzjazm XI, odc. 9

Zerwaliśmy

World War Z

21 grudnia

Reopening Night

23 grudnia

I tak po prostu, odc. 4

Czarowna bransoletka

Kartografia pod jemiołą

Nigdy nie całuj faceta w świątecznym swetrze

Ray

Zaczarowane ciasto świąteczne

24 grudnia

Mush-Mush i Grzybaszki, odc. 27-50

Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

Na planie, odc. 936

25 grudnia

Dobre rady Johna Wilsona II, odc. 5

Dziecko

Kształt wody

Wojownicze żółwie ninja

Wojownicze żółwie ninja: Wyjście z cienia

Żółta róża

26 grudnia

Przybysze II, odc. 5

Niepewne – finałowy sezon, materiał specjalny

Umowa na zawsze

W co grają ludzie

27 grudnia

Pazury IV, odc. 3

Niepewne V, odc. 10

Pohamuj entuzjazm XI, odc. 10

Przygoda po włosku

Braveheart - Waleczne Serce

29 grudnia

Super Bob Einstein

30 grudnia

I tak po prostu, odc. 5

31 grudnia