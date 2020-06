Góra z "Gry o tron" dostanie własny program. Będzie nokautował fanów serialu

Każdy z fanów "Gry o tron" na pewno pamięta Górę. Przydomek tego bohatera nie wziął się znikąd. Zarówno w książkach George'a R.R. Martina, jak i ich serialowej adaptacji ser Gregor Clegane był potężnym mężczyzną na usługach Lannisterów. Okazuje się, że grający go Hafþór Björnsson niebawem powróci do telewizji we własnym programie pod tytułem "Beat The Mountain".

"Beat The Mountain" - Góra z "Gry o tron" we własnym programie

Nie ma chyba widza "Gry o tron", który nie pamiętałby szokującego pojedynku Góry z Oberynem Martellem. Clegane dosłownie wgniótł go w ziemię, pozbawiając życia gołymi rękami. Już niedługo do walki z Górą staną zwykli śmiertelnicy. Miejmy nadzieję, że tym razem obejdzie się bez krwawej jatki.

Björnsson udzielił niedawno wywiadu dla Entertainment Weekly, w którym zdradził, że wkrótce zadebiutuje nowe reality show zatytułowane "Beat The Mountain". Uczestnicy programu będą musieli pokonać tytułowego Górę w kilku konkurencjach, opierających się na sile mięśni i sprawności fizycznej. Aktor zdradził szczegóły nadchodzącego show.

" Mogę was zapewnić, ludzie pokochają ten program! (...) Jak wielu pewnie wie, przygotowuję się do najcięższego pojedynku bokserskiego w historii, wymagającego treningów kardio, zręcznościowych i wymagających siłowych. Kiedy będę w szczytowej formie, w kwiecie siły, myślę, że będę w większym lub mniejszym stopniu niemożliwy do pokonania przez uczestników "Beat The Mountain". "

Björnsson nie wyjawił dokładnie, jak będą wyglądały reguły programu, ani w jakich konkurencjach będzie walczył z pozostałymi uczestnikami show. Wygląda jednak na to, że w "Beat The Mountain" wystąpią prawdziwi śmiałkowie. Nikt przy zdrowych zmysłach nie chciałby konkurować z Górą w żadnych zawodach.

Aktor i sportowiec w jednej osobie dołączył do obsady "Gry o tron" w czwartym sezonie, zastępując Iana Whyte'a. Występował w kolejnych sezonach aż do samego finału serialu. Od wielu lat słynie nie tylko jako aktor, ale również strongman. Po zakończeniu "Gry o tron" skupił się na sporcie, co zaowocowało rekordem świata w martwym ciągu. W maju 2019 roku podniósł i utrzymał ponad 500 kilogramów, pokonując tym samym poprzedniego rekordzistę - Eddiego Halla. To właśnie z nim Björnsson zmierzy się we wspomnianym powyżej pojedynku bokserskim, który odbędzie się we wrześniu 2021 roku w Las Vegas. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się premiera programu "Beat The Mountain".

