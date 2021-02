Gwiazdor "Harry'ego Pottera" w obsadzie "House of Dragon". Kogo zagra?

Rhys Ifans dołączył do Matta Smitha, Paddy'ego Considine'a, Olivii Cooke i Emmy D’Arcy jako kolejny mieszkaniec królewskiego dworu Targaryenów w prequelu "Gry o tron". Prócz brytyjskiego gwiazdora w obsadzie "House of Dragon" znaleźli się Steve Toussaint, Eve Best i Sonoya Mizuno. Informację tę udostępnił portal Deadline wraz z opisami postaci, które zagrają.

"House of Dragon": Rhys Ifans jako namiestnik króla w prequelu "Gry o tron"

Rhys Ifans dobrze znany fanom Harry'ego Pottera jako ojciec Luny, Xenophilius Lovegood, w nowym serialu o Targaryenach będzie wcielał się w Ottona Hightowera - namiestnika i zarazem teścia króla Viserysa (Paddy Considine). Jego córką jest bowiem Alicent Hightower (Olivia Cooke) - druga żona władcy, uznawana za najpiękniejszą kobietę w Siedmiu Królestwach. Otto Hightower opisywany jest jako lojalny i wierny sługa króla, który dostrzega, jak bardzo zagraża mu jego brat Daemon (Matt Smith).

Jeśli chodzi o pozostałych aktorów, którzy dołączyli właśnie do obsady "House of Dragon" - Steve Toussaint ("Sędzia Dred") zagra potężnego lorda o valyriańskiej krwi ze starego rodu Velaryon, który swym bogactwem przewyższa Lannisterów, a flotą - władców Żelaznych Wysp. Eve Best ("Siostra Jackie") wcieli się w jego żonę i jednocześnie kuzynkę króla Viserysa, księżniczkę Rhaenys, która mimo prawa do tronu nie została królową tylko dlatego, że Wielka Rada wolała wybrać mężczyznę. Sonoya Mizuno ("Maniac", "Bajecznie bogaci Azjaci") będzie natomiast tajemniczą Mysarią, która przybyła do Westeros z niczym i która została sprzedana więcej razy niż jest w stanie policzyć. Niejedną osobę taki los mógłby załamać, Mysaria wolała jednak sprzymierzyć się z Deamonem Targaryenem i stać się jego poplecznicą w walce o przejęcie tronu.

"House of Dragon" - Kiedy premiera?

Akcja serialu "House of Dragon" będzie toczyła się 300 lat przed wydarzeniami z "Pieśni Lodu i Ognia". I choć z oficjalnego opisu serialu wynika niewiele więcej, powieść "Ogień i krew" (na której jest oparty) oraz kolejne opisy postaci sugerują, że wątek księżniczki Rhaenyry (Emma D'Arcy) walczącej o równe traktowanie z jej męskimi krewnymi będzie nadawał tej produkcji bardzo feministyczny ton. A to z kolei sprawia, że coraz bardziej nie możemy doczekać się premiery.

Showrunnerami "House of Dragon" są Ryan Condal i Miguel Sapochonik. Pierwszy z nich napisał scenariusz pilotażowego odcinka, zaś drugi go wyreżyseruje (a także kilka innych). Obaj pełnią też funkcję producentów wykonawczych obok George'a R.R. Martina, Vince'a Gerardisa, Rona Schmidta i Sary Lee Hess. Prócz dobrze znanego fanom "Gry o tron" Sapochonika, nowy serial HBO reżyserować będą Greg Yaitanes, Clare Kilner i Geeta V. Patel. Muzykę napisze twórca jedynej w swoim rodzaju ścieżki dźwiękowej "Gry o tron" - Ramin Djawadi.

Pierwszy sezon "House of Dragon" będzie składał się z 10 epizodów. Zdjęcia wystartowały w grudniu 2020. Premierę zaplanowano na początek 2022 roku.