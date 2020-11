Gwiazda "Gry o tron" o kontrowersyjnej scenie gwałtu: "To był najgorszy dzień w mojej karierze"

"Gra o tron" zasłynęła jako serial, który w bardzo dosadny sposób przedstawiał zarówno sceny seksu, jak i sceny przemocy. Niejednokrotnie też twórcy serialu łączyli obydwie rzeczy, wyjątkowo realistycznie ukazując gwałt na ekranie. Odcinek, w którym Ramsay Bolton gwałci Sansę Stark w dniu ich ślubu, wzbudził wiele kontrowersji i przeszedł do historii jako jeden z najbardziej szokujących momentów "Gry o tron". Okazuje się, że odcisnął także swoje piętno na psychice aktora wcielającego się w okrutnego bękarta, dla którego był to jeden z najgorszych dni w karierze.

W jednej z ostatnich rozmów z portalem Metro Iwan Rheon wrócił pamięcią do czasów, gdy pracował na planie "Gry o tron", wcielając się w jedną w najokropniejszych postaci serialu. Wyznał, że kręcenie sceny gwałtu na Sansie Stark było o wiele gorsze niż jakakolwiek scena przemocy, w której brał udział, nazywając czas jej realizacji "najgorszym dniem w karierze". Jak powiedział:

"

To był koszmar. Nikt nie chciał tam być. Nikt nie chciał tego robić. Ale jeśli opowiadasz historię, musisz to zrobić zgodnie z prawdą. (...) To był najgorszy dzień w mojej karierze. Kiedy odcinasz komuś palec, tak naprawdę tego nie widzisz, a kiedy przyglądasz się z bliska, to jest kawałek plastiku. Po prostu grasz, to nie jest prawdziwe. A kiedy znajdujesz się w tak rzeczywistej sytuacji, to bardzo trudno sobie z tym poradzić. To był okropny, okropny dzień. "