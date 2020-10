Uwielbiana przez publiczność "Gra o tron", której Jason Momoa zawdzięcza swoją sławę, w historii telewizji zapisze się jako produkcja, w której trup ściele się gęsto, a ostre sceny seksu pojawiają się w niemal każdym odcinku. I jak wiadomo, zarówno zbliżenia bohaterów serialu, jak i sposoby ich uśmiercania, przekraczały wszelkie granice (szczególnie dobrego smaku). Jak wynika z odkrycia dokonanego przez portal Uproxx, jedną z takich brutalnych scen, przy której większości widzów zbierało się na wymioty, wymyślił sam Jason Momoa.

Jason Momoa wymyślił scenę w "Grze o tron"

Pierwsze odcinki "Gry o tron" przedstawiały postać Khala Drogo, granego przez Jasona Momoę, w nienajlepszym świetle. Zanim wódz Dothraków i Daenerys stali się uczestnikami najbardziej wzruszających scen z "Gry o tron", brutalny, agresywny, opryskliwy i nieznoszący sprzeciwu Khal dopuszczał się gwałtów i brutalnych egzekucji. Do najbardziej pamiętnych z pewnością należy ta, w której Drogo w obronie khaleesi i swojego honoru wyrywa język zbuntowanemu Dothrakowi, Mago.

Jak wynika z poświęconej kulisom serialu książki Jamesa Hibberda "Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of the Epic Series", to właśnie tę scenę wymyślił Jason Momoa. Reżyser 8. odcinka 1. sezonu "Gry o tron", Daniel Minahan, zdradził, że Momoa nie był fanem pomysłu, by Drogo ukarał swojego podwładnego, ścinając mu głowę, gdyż to zdarzało się w serialu zbyt często. Aktor chciał, by to było coś wyjątkowego i spektakularnego, co podkreśli cechy bezwzględnego wodza Dothraków i zademonstruje jego siłę. Jak relacjonuje książka, pewnego dnia przyszedł na plan i powiedział:

" Odcięliśmy głowy tak wielu ludziom. Myślę, że powinienem poderżnąć mu gardło i wyciągnąć przez nie jego język. "

Skąd w głowie tak uroczego człowieka jak Jason Momoa wziął się tak chory pomysł? Gwiazdor "Aquamana" wyjaśnił, że miał sen, w którym ktoś rzuca się na jego żonę, za co on wyrywa mu język z gardła. Cóż, trzeba przyznać, że to całkiem niezła inspiracja.

"Gra o tron" - jeden z najlepszych seriali w historii

"Gra o tron" uczyniła gwiazdą światowego formatu nie tylko Jasona Momoę, ale także wcielającą się w jego ukochaną Daenerys Emilię Clarke, a także Kita Haringtona, Maisie Williams czy Sophie Turner. Ten wyjątkowy serial HBO emitowany był w latach 2011-2019 doczekał się 8 sezonów, które na stałe zapisały się w historii telewizji. Obecnie HBO przygotowuje się do produkcji prequela "Gry o tron".

