Kolejny prequel "Gry o tron" w przygotowaniu. HBO zekranizuje "Opowieści z Siedmiu Królestw"

Stacja HBO wyciągnęła wnioski ze statystyk podsumowujących 2020 rok i zdecydowała się postawić na rozbudowywanie swojej najcenniejszej franczyzy, jaką jest "Gra o tron". Serial o ambicjach Daenerys Targaryen i braku ambicji Jona Snowa zakończył się wprawdzie bezpowrotnie, ale George R.R. Martin ma na szczęście w zanadrzu kilka innych historii osadzonych w Westeros. Na pierwszy ogień poszli Targaryenowie (bo któżby inny) i historia ich rodu z "House of the Dragon". HBO nie zamierza jednak na tym poprzestać i zgodnie ze swoimi zapowiedziami z 2017 roku rozpoczyna kolejny projekt na podstawie książek Martina.

"Opowieści z Siedmiu Królestw": Dunk i Jajo bohaterami kolejnego prequela "Gry o tron"

Jak podają sprawdzone źródła portalu Variety, kolejną porcją prozy Martina, która trafi na ekran za pośrednictwem HBO, będą "Opowieści z Siedmiu Królestw" (ang. "Tales of Dunk and Egg"). Głównymi bohaterami tej serii opowiadań są Ser Duncan Wysoki (pseudonim Dunk) i jego giermek Jajo (ukrywający swoją prawdziwą, wyjątkową tożsamość). Akcja "Opowieści z Siedmiu Królestw" toczy się 90 lat przed wydarzeniami ukazanymi w "Pieśni Lodu i Ognia", na której oparta została telewizyjna "Gra o tron".

Do tej pory Martin napisał trzy opowiadania w ramach serii o Dunku i Jaju. Są to "Błędny rycerz", "Zaprzysiężony miecz" i "Tajemniczy rycerz". Pierwsze z nich opublikowano w 1998 roku w "Legendach" pod redakcją Roberta Silverberga. Drugie wydano w 2003 roku w "Legendach 2", zaś trzecie w 2010 roku w zbiorze "Warriors" (pod red. Martina i Dozoisa). Wszystkie trzy można znaleźć też w zbiorze wydanym w Polsce w 2015 roku pod tytułem "Rycerz Siedmiu Królestw".

Serial nie będzie jednak musiał ograniczać się do tekstu źródłowego zawartego w trzech opowiadaniach. Martin zapowiedział już dawno, że planuje napisać siedem lub osiem nowel o Dunku i Jaju. Co ciekawe, autor długo nie chciał zgodzić się na ekranizację "Opowieści z Siedmiu Królestw". Twierdził, że nie zgodzi się na serial, póki nie napisze wszystkich części. Obawiał się bowiem (całkiem słusznie), że przy jego powolnym pisaniu, ewentualny serial znów wyprzedzi książki (tak jak było to w przypadku "Gry o tron"). Widać jednak, że zmienił co do tego zdanie i pogodził się z faktem, że filmowcy dopiszą własny ciąg dalszy do jego opowiadań.

"House of Dragon" - kiedy premiera?

Jeśli chodzi o "Opowieści z Siedmiu Królestw", wiadomo jedynie, że stacja HBO przymierza się do ich ekranizacji. W projekt nie zaangażowano jeszcze żadnego filmowca, scenarzysty czy tym bardziej gwiazdy. Sporo nowych wieści pojawiło się natomiast w temacie "House of Dragon". Zgodnie z informacjami podanymi na branżowym portalu productionlist.com, zdjęcia do serialu o rodzie Targaryenów mają rozpocząć się wiosną 2021, a gotowy serial ma trafić na HBO w 2022 roku.