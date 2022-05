"Gra o tron: Ród smoka" - serial doczekał się nowego zwiastuna. Poznajcie głównych bohaterów

Gra o tron: Ród smoka - zobaczcie nowy zwiastun produkcji

Serial, który jest prequelem "Gry o tron" przyjrzy się losom rodu Targaryenów w okresie ich największej potęgi. Produkcja bazuje na motywach powieści George’a R.R Martina z serii "Ogień i Krew" i według zapowiedzi twórcy przedstawią nam nie tylko niesnaski między przodkami Daenerys, ale także konflikty między innymi szlachetnymi rodami Westeros (jak na "Grę o tron" przystało).

W zwiastunie "Rodu smoka" słyszymy, że historia nie pamięta krwi - pamięta za to nazwiska. Tych jak zwykle jest dużo, ale najważniejsze do zapamiętania to te, które już znacie - Targaryenowie, Hightowerowie, Starkowie i Velaryonowie. Więcej zdradzać nie będziemy, obejrzyjcie zwiastun sami:

Wśród gwiazd "Rodu smoka" znaleźli się: Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy, Fabien Frankel. Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best oraz Sonoya Mizuno.

"Ród smoka" został stworzony przez George'a R.R. Martina i Ryana Condala. Drugi z panów napisał scenariusz do odcinka pilotażowego, który tak bardzo spodobał się HBO, że stacja zleciła stworzenie całego sezonu. Condal wraz z Miguelem Sapochnikiem są showrunnerami serialu, a także producentami wykonawczymi (razem z Martinem).

Pierwszy sezon ma liczyć 10 odcinków i zgodnie z zapowiedzią, "Ród smoka" ma zadebiutować na HBO Max już 22 sierpnia 2022 roku.