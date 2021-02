Dobre wieści dla fanów "Gry o tron"! Kluczowy element serialu powróci w "House of Dragon"

W prequelowej serii "House of Dragon" nie zobaczymy niestety Daenerys Targaryen czy Jona Snowa, gdyż akcja nowego serialu będzie toczyć się 300 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron". W produkcji o rodzie Targaryenów pojawi się jednak jeden z najważniejszych elementów, który przyczynił się do rozpoznawalności serialu Benioffa i Weissa na całym świecie - muzyka Ramina Djawadiego.

"Gra o tron" zawdzięcza swoją niespotykaną popularność wielu czynnikom. Bezapelacyjnie należy do nich jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpadających w ucho motywów przewodnich w historii telewizji. Kompozycja Ramina Djawadiego otwierająca każdy z odcinków "Gry o tron" przyniosła mu rozgłos i dwie nagrody Emmy. Teraz artysta powraca do współpracy z HBO, by stworzyć ścieżkę dźwiękową do "House of Dragon".

Ramin Djawadi skomponuje muzykę do "House of Dragon"

Ramin Djawadi, który poza ścieżką dźwiękową z "Gry o tron" skomponował także muzykę do serialu "Westworld" oraz soundtrack "Iron Mana", dołączył do elitarnego grona twórców hitu HBO, którzy będą współtworzyć jego prequel. Dotychczas tylko dwie osoby związane z "Grą o tron" znalazły się wśród realizatorów "House of Dragon". Są to George R. R. Martin (bez którego nowy projekt nie miałby racji bytu) jako jeden z producentów wykonawczych oraz Miguel Sapochnik - reżyser wielu kluczowych odcinków "Gry o tron", który w nowym serialu będzie pełnił też rolę jednego z showrunnerów.

Skomponowany przez Djawadiego muzyka pełniła niezwykle istotną rolę w serialu, a sam "Main theme" z "Gry o tron" stał się samoistnym hitem, który doczekał się setek coverów i nowych aranżacji. Wśród nich mogliśmy usłyszeć m.in. metalową wersję, wersję wykonaną na kaszmirskich instrumentach czy wersję "wyśpiewaną" przez zwierzęta. Czy motyw przewodni z "House of Dragon" okaże się równie udany i popularny? Przekonamy się na początku przyszłego roku.

"House of Dragon" - kiedy premiera?

"House of Dragon" to pierwszy z prequeli "Gry o tron", który trafi na ekran. Serial skupi się na losach domu Targaryenów opisanych w książce George'a R.R. Martina pt. "Ogień i krew", której akcja toczy się 300 lat przed wydarzeniami z "Pieśni lodu i ognia". Serial opowie o zuchwałej księżniczce Rhaenyri, która walczy o tron należny jej bratu Ageonowi II, a także o względy ojca skradzione przez jego młodą żonę Alicent Hightower. W główne role wcielą się Emma D’Arcy, Paddy Considine, Olivia Cooke oraz znany z "The Crown" Matt Smith.

"House of Dragon" będzie składać się z 10 odcinków. Zdjęcia do serialu rozpoczęły się w grudniu 2020. Premierę zaplanowano na początek 2022 roku.