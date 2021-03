Taniec ze smokami nabiera nowego znaczenia. "Gra o tron" trafi na Broadway

"Gra o tron" jako sztuka teatralna. Opowie o legendarnym wydarzeniu

Choć nadchodzące prequele "Gry o tron" cieszą fanów, świadomość, że nie pojawią się w nich uwielbiani bohaterowie, znacząco studzi emocje. George R.R. Martin postanowił znaleźć na to sposób i jeszcze raz powołać do życia znanych i lubianych mieszkańców Westeros. Jak podaje "The Hollywood Reporter", sceniczna adaptacja "Pieśni Lodu i Ognia" będzie opowiadała o Wielkim Turnieju w Harrenhal, który miał miejsce 16 lat przed wydarzeniami z "Gry o tron". W tych historycznych zawodach, które stały się przyczynkiem do rebelii Roberta Baratheona, udział wzięli m.in. młody Ned Stark, jego siostra Lyanna, książe Rhaegar Targaryen, nastoletni Jaime Lannister, lord Robert Baratheon, książę Oberyn Martell i szlachetny rycerz Barristan Selmy.

"Gra o tron": Które postaci powrócą w sztuce teatralnej?

Wielki Turniej w Harrenhal toczył się przez 10 dni. W historii Westeros zapisał się jako największe tego typu wydarzenie, jakie kiedykolwiek miało miejsce. To właśnie w jego trakcie książę Rhaegar publicznie wyznał miłość Lyannie Stark, co stało się zarzewiem konfliktu z Robertem Baratheonem, któremu była przeznaczona, i ostatecznie doprowadziło do strącenia Targaryenów z Żelaznego Tronu.

Choć nie podano jeszcze, jakie postaci pojawią się w sztuce, możemy spodziewać się, że będą to wymienieni powyżej bohaterowie. Istnieją też szanse, że teatralna widownia będzie miała okazję podziwiać na scenie Cersei, Tywina i Tyriona Lannisterów, a także Littlefingera i Varysa. Niestety, nie ma co spodziewać się, że w spektaklu pojawi się Daenerys, Jon Snow, Arya lub Sansa Stark, gdyż - zgodnie z chronologią Martina - w czasie, gdy odbywał się Wielki Turniej, nie było ich jeszcze na świecie.

Spektakl "Gra o tron" - czy będzie dostępny online?

Twórca "Pieśni Lodu i Ognia" będzie odpowiadał za historię, którą na język teatru pomoże mu przełożyć uznany twórca Duncan MacMillan. Reżyserią zajmie się równie ceniony Dominic Cooke - były Dyrektor Artystyczny londyńskiego Royal Court Theatre, który niedawno rozpoczął karierę telewizyjną i zrealizował "The Courier" z Benedictem Cumberbatchem w roli głównej. Producentami sztuki będą Simon Painter i Tim Lawson we współpracy z Kilburn Live.

George R.R. Martin planuje wystawić spektakle na podstawie "Gry o tron" na Broadwayu, londyńskim West Endzie i w Australii. Pierwsza sztuka ma trafić na scenę w 2023 roku. HBO nie jest formalnie zaangażowane w projekt, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że stacja, z którą Martin podpisał właśnie wieloletni kontrakt na minimum 5 kolejnych prequeli, zdecyduje się wyemitować także transmisję sztuki teatralnej o bohaterach, których wypromowała swoim serialem.