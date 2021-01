Gra planszowa Ryzyko doczeka się serialowej adaptacji. Odpowie za nią twórca "House of Cards"

Twórcy filmowi wielokrotnie udowodnili, że przekładać na język filmu można nie tylko książki, sztuki teatralne, komiksy czy gry wideo, ale również mniej oczywiste wytwory kultury. Już niebawem ruszą prace nad serialową wersją klasycznej planszówki o nazwie Ryzyko.

Ryzyko - gra planszowa jako serial od twórcy "House of Cards"

Ostatnimi czasy filmowcy z chęcią sięgają po tematy, których pozornie nie da się zekranizować. Na przykład jeden z producentów "Maczety" zajmuje się obecnie przygotowaniem filmu o kostce Rubika.

Tworzenie filmów na podstawie gier planszowych nie jest jednak wcale nowym pomysłem. W 1985 roku powstał kryminał inspirowany Cluedo, w 2012 roku do kin weszła adaptacja popularnych statków, czyli film "Battleship: Bitwa o Ziemię", a cztery lata później horror "Ouija: Narodziny zła",bazujący na kultowej zabawce do wywoływani duchów.

W ten trend wpisuje się również serial na podstawie Ryzyka. Jak podaje Deadline, scenarzystą i showrunnerem produkcji będzie Beau Willimon, który ma na swoim koncie takie tytuły jak "House of Cards" oraz "The First. Misja na Marsa", czy filmy "Idy marcowe" i "Maria, królowa Szkotów". Już niedługo powoła do życia aktorską wersję słynnej strategii Alberta Lamorisse'a stworzonej w 1957 roku.

Za serial "Ryzyko" odpowie wytwórnia eOne należąca do wydawcy gry - przedsiębiorstwa Hasbro. Producentami serialu są Willimon i Jordan Tappis oraz ich firma produkcyjna Westward. Ryzyko to nie pierwszy produkt należący do Hasbro, a który odpowiada eOne. Przejęte w 2019 roku przedsiębiorstwo odpowiada również za powstający serial i filmowy reboot "Power Rangers". Na tych tytułach filmowe pomysły Hasbro się nie kończą. Obecnie trwają prace nad filmem na podstawie Monopoly z Kevinem Hartem w roli głównej oraz nowymi wersjami "Cluedo", "Action Mana" i "G.I. Joe".

Michael Lombardo - szef Global Television z eOne skomentował powstający serial oparty na Ryzyku.

Podczas tworzenia światowej klasy listę treści eOne, nie mogliśmy wyobrazić sobie lepszych partnerów niż Beau i Jordan, których wielokrotnie nagradzane scenariusze i wyobraźnia należą do najlepszych w branży. W Beau znaleźliśmy niesamowite połączenie genialnego producenta, wyjątkowego twórcy i zagorzałego fana Ryzyka. Nie możemy się doczekać współpracy z nim oraz resztą zespołu Westward, aby na nowo odkryć tę markę.

Willimon and Tappis również wyrazili swoje zadowolenie ze współpracy ze wspólpracy z eOne.

Wszyscy w Westward jesteśmy podekscytowani połączeniem sił z eOne, w celu ożywienia jednej z najbardziej popularnych własności intelektualnych na rynku, a także współpracować przy naszych rozmaitych programach telewizyjnych. Cieszymy się, że Ryzyko moze być naszym pierwszym wspólnym przedsięwzięciem.

Jak będzie prezentować się serialowa wersja gry Ryzyko? O tym przekonamy się za jakiś czas. Na razie na temat nadchodzącej produkcji wiadomo bardzo niewiele.