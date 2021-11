Grudniowe premiery na Netflix - wśród nowości "Wiedźmin" i finał "Domu z papieru"

Wiedźmin, Dom z papieru - oto lista nowości Netflix na grudzień 2021

Na romantyczną wyprawę do Paryża już po raz drugi zabierze nas urocza i szalona Emily Cooper (Lily Collins) w nowych odcinkach "Emily w Paryżu". W tym miesiącu nie zabraknie także propozycji filmowych od cenionych reżyserów - świąteczny czas miło upłynie nam przy premierze "Psich pazurów" od Jane Campion i "The Hand of God" w reżyserii Paolo Sorrentino.

Mocnym uderzeniem będzie widowisko filmowe "Nie patrz w górę", przedstawiające historię dwójki astronomów próbujących ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą kometą. W rolach głównych Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Na Netflix znajdą się także świąteczne produkcje dla całej rodziny, w tym polski film familijny "Dawid i Elfy" (w rolach głównych Cyprian Grabowski, Jakub Zając i Cezary Żak).

Oglądaj

Nie zabraknie też smakołyków dla fanów azjatyckich produkcji - 1 grudnia zadebiutuje pierwsze 12 odcinków nowego sezonu serialu "JoJo's Bizzare Adventure" o podtytule "Stone Ocean", a później będziemy mogli również zobaczyć klasyk w postaci "Rodziców chrzestnych z Tokio".

Pełną rozpiskę nowości możecie zobaczyć poniżej:

ROZPAROWANI WKRÓTCE NA NETFLIX!

ZAGUBIENI W KOSMOSIE: SEZON 3 12/1/2021

PSIE PAZURY 12/1/2021

JOJO'S BIZARRE ADVENTURE: STONE OCEAN 12/1/2021

KOJOTY 12/2/2021

WIECZNY SINGIEL 12/2/2021

CAŁA PRAWDA 12/2/2021

DOM Z PAPIERU: CZĘŚĆ 5: POŁOWA 2 12/3/2021

COBALT BLUE 12/3/2021

SKŁADANKA 12/3/2021

DOM Z PAPIERU: OD TOKIO DO BERLINA: CZĘŚĆ 2 12/3/2021

COMING OUT COLTONA: SEZON 1 12/3/2021

PARK JURAJSKI: OBÓZ KREDOWY: SEZON 4 12/3/2021

BARANEK SHAUN: ODLOTOWE ŚWIĘTA 12/3/2021

DAWID I ELFY 12/6/2021

VOIR: POTĘGA KINA: SEZON 1 12/6/2021

NICOLE BYER: BBW (BIG BEAUTIFUL WEIRDO) 12/7/2021

ŚWIAT CENTAURÓW: SEZON 2 12/7/2021

GAZU, PIESKI, GAZU!: SEZON 2 12/7/2021

CAROLIN KEBEKUS: THE LAST CHRISTMAS SPECIAL 12/8/2021

TITANS: SEZON 3 12/8/2021

RODZINA PLUS: SEZON 4 12/9/2021

DZIECIAK Z ASAKUSY 12/9/2021

DWA 12/10/2021

TWOJA NIEZNAJOMA 12/10/2021

NIE Z MOJEJ LIGI 2 12/10/2021

DZIKA EKIPA 12/10/2021

NIEWYBACZALNE 12/10/2021

ARANYAK: SEZON 1 12/10/2021

SZALONE ŻYCIE DWUDZIESTOLATKÓW 12/10/2021

SATURDAY MORNING ALL STAR HITS!: SEZON 1 12/10/2021

JAK ZEPSUĆ ŚWIĘTA: POGRZEB 12/10/2021

THE HUNGRY AND THE HAIRY: SEZON 1 12/11/2021

INSPEKTOR KOO: SEZON 1 12/11/2021

THE FUTURE DIARY: SEZON 1 12/14/2021

RUSSELL HOWARD: LUBRICANT: SEZON 1 12/14/2021

SUPER GWIAZDKA: Z BŁYSKIEM W NOWY ROK 12/14/2021

AGENTKI Z TAMPA BAY: SEZON 1 12/15/2021

SZKOŁA DLA ELITY – KRÓTKIE HISTORIE: PHILLIPE CAYE FELIPE: SEZON1 12/15/2021

THE HAND OF GOD 12/15/2021

Z ROZDYMKĄ PRZEZ RAFĘ KORALOWĄ 12/16/2021

NIGERYJSKIE ŚWIĘTA 12/16/2021

KALIFORNIJSKIE ŚWIĘTA: ŚWIATŁA MIASTA 12/16/2021

AGGRETSUKO: SEZON 4 12/16/2021

WIEDŹMIN: SEZON 2 12/17/2021

SZYBCY I WŚCIEKLI: WYŚCIGOWI AGENCI: SEZON 6 12/17/2021

SZKOŁA DLA ELITY – KRÓTKIE HISTORIE: SAMUEL OMAR: SEZON 1 12/20/2021

JIM GAFFIGAN: COMEDY MONSTER 12/21/2021

ŚWIĘTA U ZRZĘDÓW 12/21/2021

EMILY W PARYŻU: SEZON 2 12/22/2021

SZKOŁA DLA ELITY – KRÓTKIE HISTORIE: PATRICK: SEZON 1 12/23/2021

THE SILENT SEA: SEZON 1 12/24/2021

VICKY AND HER MYSTERY 12/24/2021

Z DALA OD ŚWIĄT 12/24/2021

NIE PATRZ W GÓRĘ 12/24/2021

STAND BY ME DORAEMON 2 12/24/2021

MURALI BŁYSKAWICA 12/24/2021

OPOWIEŚCI POKOLENIA Z PAPIEŻEM FRANCISZKIEM 12/25/2021

JIMMY CARR: HIS DARK MATERIAL 12/25/2021

PIEKŁO SINGLI: SEZON 1 12/25/2021

LULLI 12/26/2021

BAL SŁÓWEK: WESOŁA MATEMATYKA: SEZON 1 12/28/2021

NIESPOKOJNI LUDZIE 12/29/2021

NA MIEJSCU ZBRODNI: MORDERCA Z TIMES SQUARE 12/29/2021

CAFÉ CON AROMA DE MUJER 12/29/2021

KITZ: SEZON 1 12/30/2021

HILDA I WŁADCA GÓR 12/30/2021

PORADY RÓŻOWEJ BRYGADY: SEZON 6 12/31/2021

ZOSTAŃ PRZY MNIE: SEZON 1 12/31/2021

COBRA KAI: SEZON 4 12/31/2021

TYTUŁY NA LICENCJI: