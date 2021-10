Gwiazda "Batwoman" Ruby Rose wyjawiła, czemu opuściła serial. Szokujące warunki pracy

Ruby Rose opowiedziała, czemu odeszła z Batwoman

Ruby Rose postanowiła wypowiedzieć się na temat prawdziwych powodów odejścia z serialu "Batwoman", którego była główną gwiazdą. Aktorka stwierdziła, że stacja CW i firma Warner Bros. Television nie przestrzegały zasad bezpieczeństwa, producenci traktowali wszystkich "jak śmieci", a także nikt nie przejął się tym, że nagrywała większość serialu, cierpiąc z powodu wielu kontuzji odniesionych na planie.

Aktorka napisała na Instagramie, że "już wystarczy". Oznaczyła w swoim poście nie tylko stację, ale też showrunnerkę Caroline Dries oraz producentów Grega Berlantiego i Sarę Schecter:

Powiem całemu światu, co tak naprawdę działo się na planie tego serialu. Zaatakuje was, bo nie chcę, żeby coś takiego przydarzyło się innym osobom. Żeby znów móc sobie spojrzeć w oczy. Powinniście się wstydzić.

Rose miała naprawdę dużo do powiedzenia na temat całej sprawy - począwszy od byłego szefa WBTV, Petera Rotha, który odszedł z firmy pod koniec 2020 roku. Ten podobno zatrudnił prywatnego detektywa, który miał znaleźć jakieś brudy dotyczące aktorki. Zwolnił go, "gdy okazało się, że nie może znaleźć nic, co by mi zaszkodziło". Oskarżyła go również o to, że prowadził relacje z niepełnoletnimi dziewczynami.

Rose podzieliła się również zapiskiem audio rozmowy między nią, a (podobno) jej lekarzem, w którym dyskutowali na temat kontuzji kręgosłupa. Tej nabawiła się podczas kręcenia serialu. Podzieliła się również ponownie materiałami z samej operacji.

A trzy tygodnie po tym wideo, rzeczy mają się jeszcze gorzej. To zostało zdiagnozowane lata temu, jeszcze na planie. Ale jeśli "pójdę na prześwietlenie", to będę mogła pracować... Zbierałam to przez ostatnie trzy lata. A oprócz tego, mam tyle materiałów, że mogłabym stworzyć godzinny film dokumentalny. Czym jeszcze się podzielić? Skanami złamania karku? Żebra połamanego w pół?

Aktorka twierdzi, że Roth jej groził, mówiąc, że jeśli nie stawi się w pracy, to spowoduje miliony dolarów strat i zagrozi pracy innych osób. Odniosła się też do krytyków, którzy twierdzili, że wygląda "za sztywno". Aktorka wytłumaczyła, że gdyby mogła przejść w pełni rekonwalescencję, to być może wszystko wyglądało by nieco inaczej.

Po odejściu Rose powiedziała publicznie, że pandemia i zatrzymanie produkcji wpłynęło na jej decyzję o opuszczeniu serialu - dzisiaj wyjaśniła, że studio dosłownie "zbyt wolno" zareagowało, co ją bardzo frustrowało. Dodała również, że nie była jedyną osobą, która ucierpiała w trakcie produkcji "Batwoman". Jak czytamy:

Dlatego kończąc proszę was, żebyście przestali mnie pytać, czy wrócę do tego absolutnie obrzydliwego serialu. Nie wrócę tam za żadne pieniądze. Nawet jakbym miała pistolet przystawiony do głowy... Ale też nie odeszłam. Ja nie odeszłam. Zniszczyli Kate Kane, zniszczyli Batwoman, ale nie mnie. Podążałam za rozkazami, ale jeśli chciałabym kontynuować, to musiałabym oddać wszystkie swoje prawa jako człowiek. Próby znęcania się nade mną, grożenie mi, czy szantażowanie mnie nie zniszczą. Członek naszej załogi miał poparzenia trzeciego stopnia - widziałam, jak schodziła mu skóra z twarzy. Nie wysłano go nawet na terapię. Byłam jedyną osobą, która mu wysłała kwiatki i odwiedziła go w szpitalu! Straciliśmy dwóch kaskaderów, a potem kazali nam kręcić scenę seksu bez nawet minuty na przetrawienie tego, co się stało. Raz rozcięło mi skórę twarzy tak blisko oka, że mogłam stracić wzrok.

Rose następnie publicznie skrytykowała Dougraya Scotta, który wcielał się w jej ojca, a także Camrusa Johnsona (gra Luke'a Foxa/Batwinga):

I owszem - kłóciłam się z ludźmi na planie. Nie dlatego, że chciałam to robić - chciałam tylko podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zapytajcie kogokolwiek z działu wizażystów, co dla nich zrobiłam... Dougray - pomówmy o byciu nieprofesjonalnym. Zadzwonił do mojej agentki, bo chciał się dowiedzieć, co może zrobić, żeby opuścić serial, a potem życzył jej, żeby złamała kark i krytykował mnie w mediach. Nigdy nie podniosłam nawet głosu. Do tego zranił kaskaderkę i krzyczał na kobiety jak mały śmieciuch. Był koszmarny. Przychodził kiedy chciał, wychodził kiedy chciał, znęcał się nad kobietami i ciągle się darł. Poprosiłam w mailu, aby wprowadzić na planie zasadę, że nie krzyczymy - odmówił jako jedyny. Raz spóźniłam się do pracy, bo byłam w szpitalu. Nie wiem, kto jest odpowiedzialny za przecieki (dowiem się tego), ale Camrus skomentował to słowami: "No gdyby ludzie się nie spóźniali do pracy, to kończylibyśmy trochę wcześniej". Dzieciak, egoistyczny dzieciak, który pracował jeden dzień w tygodniu, miał czelność tak to skomentować. Oprócz tego kochałam naszą załogę i czułam się przez nią kochana. Ciekawostka - nie chcieli też wysłać po mnie kierowcy, kiedy dosłownie prawnie nie mogłam jeździć autem po operacji, więc odpowiedzieli mi: "Zamów sobie taksówkę".

Na razie ani CW, ani Warner Bros. TV nie odpowiedzieli na oświadczenie Ruby Rose.