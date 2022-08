Gwiazda "Chirurgów" i "Beverly Hills 90210" zapadła w śpiączkę. Jaki jest jej stan zdrowia?

Denise Dowse zapadła w śpiączkę

Jak podaje Deadline, informację o hospitalizacji Denise Dowse 8 sierpnia 2022 roku podała jej siostra - Tracey Dowse, która zamieściła post na oficjalnym Instagramie swojej siostry. Następnie potwierdziła prawdziwość sytuacji w rozmowie ze wspomnianym portalem.

Aktorka znana z takich popularnych seriali, jak "Niepewne", "Chirurdzy", czy "Beverly Hills, 90210" zapadła w śpiączkę. Z relacji jej siostry wynika, że Dowse cierpi na zapalenie opon mózgowych, a lekarze na razie nie potrafili stwierdzić, jak poważne jest jej schorzenie i nie wiedzą, kiedy się wybudzi.

Najbardziej znane role Dowse to postać Yvonne Teasley z "Beverly Hills 90210", sędzi Rebeki Damsen z "Obrońcy" i doktor Rhondy Pine z hitu HBO "Niepewne". W 2004 roku wyreżyserowała krótkometrażowy film "Reflections: A Story of Redemption", a obecnie na premierę czeka jej pełnometrażowy debiut pod tytułem "Remember Me: The Mahalia Jackson Story".

Oprócz tego na przestrzeni swojej ponad 30-letniej kariery Dowse zagrała w takich produkcjach, jak "Pełna chata", "Kroniki Seinfelda", "Dotyk anioła", "Buffy: Postrach wampirów", "Ostry dyżur", "Przyjaciółki", "Czarodziejki", "Prawo i porządek", "Detektyw Monk", "Mentalista", "Kości", "Z Archiwum X", "Szpital New Amsterdam" czy "Chirurdzy".