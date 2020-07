Gwiazda serialu "Glee" zaginęła podczas kąpieli w jeziorze

Gwiazda popularnego serialu "Glee" Naya Rivera zaginęła około 21:30 czasu lokalnego w środę 8 lipca 2020 roku. Biuro szeryfa wystosowało oświadczenie, z którego wynika, iż być może mają do czynienia z utonięciem.

Zaginęła gwiazda serialu Glee

Na miejsce wysłano grupę nurków oraz detektywów lokalnej policji. Na razie nie odnaleziono ciała:

Jak podaje telewizja CBS Los Angeles, lokalni funkcjonariusze zaczęli poszukiwać 33-letniej kobiety, gdy odnaleziono jej 4-letniego synka samego na łódce dryfującej po jeziorze Piru.

Policja używa do poszukiwań helikopterów, dronów oraz nurków. Z relacji CBS LA wynika, że Rivera wynajęła wspomnianą łódkę około 13 czasu lokalnego. Niecałe 3 godziny później inny turysta zauważył łódkę z samotnym chłopcem. Jemu na szczęście się nic nie stało. Policjantom powiedział, że pływali razem po jeziorze, weszli też do wody, ale jego mama nie wróciła z nim do łódki.

Rivera jest najlepiej znana z roli Santany Lopez w serialu "Glee" od stacji Fox. Grała w produkcji od 2009 do 2015 roku. Potem wystąpiła również w produkcjach "Pokojówki z Beverly Hills", czy "Step Up: High Water".