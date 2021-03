Gwiazda "Gry o tron" dołączyła do obsady serialu o Obi-Wanie. W kogo się wcieli?

Kolejna znana twarz z "Gry o tron" pojawi się w uniwersum "Star Wars". Mowa o Indirze Varmie, która dołączyła do obsady produkcji o Obi-Wanie.

Obi-Wan - Indira Varma z "Gry o tron" w obsadzie serialu "Star Wars"

Serial "The Mandalorian" udowodnił, że "Gwiezdne Wojny" to nie tylko serie filmów, ale również produkcje w odcinkach. W planach Lucasfilm jest już kilka seriali "Star Wars". Jednym z nich są solowe przygody Bena Kenobiego.

Jak donosi Deadline, Indira Varma, która powinna być dobrze znana fanom "Gry o tron" wystąpi w niesprecyzowanej jeszcze roli w serialu o Obi-Wanie. Fani kosmicznego uniwersum mają jednak pewne podejrzenia co do postaci, w którą wcieli się aktorka. W hicie HBO Varma zagrała Ellarię Sand - przeciwniczkę królowej Cersei, matkę nieślubnych córek Oberyna Martella, którego zresztą zagrał Pedro Pascal, wcielający się obecnie w tytułowego bohatera serialu "The Mandalorian"

Ellaria, jak większość bohaterów "Gry o tron" knuła intrygi. W planach miała między innymi zgładzenie potomków Lannisterów. Być może z tego powodu fani "Gwiezdnych Wojen" uważają, że Varma zagra przeciwniczkę Obi-Wana - Asajj Ventress znaną między innymi z serialu animowanego "Gwiezdne wojny: Wojny klonów". Mroczna Jedi to nie jedyna postać, w którą zdaniem miłośników "Star Wars" może wcielić się aktorka. Inną postacią jest Satine Kryze - mandaloriańska księżna zabita w Wojnach Klonów, do której uczucia żywił Obi-Wan.

Obi-Wan - kiedy premiera serialu "Star Wars"?

Niewykluczone, że Varma dostała angaż do zupełnie innej roli - być może postaci, która dopiero zadebiutuje w uniwersum stworzonym przez Georege'a Lucasa. Na razie fanom aktorki i "Gwiezdnych Wojen" pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Nie podano bowiem jeszcze daty premiery pierwszego sezonu serialu o słynnym Jedi. Na razie potwierdzono, że w głównej roli powróci Ewan McGregor. W produkcji zobaczymy też Haydena Christensena w roli Dartha Vadera. Reżyserką produkcji została natomiast Deborah Chow. Serial trafi na platformę Disney+.