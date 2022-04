Gwiazda "Gry o tron" miała już dosyć swojej postaci pod koniec kręcenia serialu

Pod koniec kręcenia "Gry o tron" chyba wszyscy aktorzy i twórcy mieli powoli dosyć produkcji. Jedną z takich osób była m.in. Maisie Williams, która niedawno opowiedziała w rozmowie z GQ UK, że miała już dosyć swojej postaci i powoli zaczynała nienawidzić Arii Stark.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, aktorka uwielbiała pracować na planie "Gry o tron" - do tego stopnia jest związana emocjonalnie z serialem, że nawet nie chce za bardzo mówić, że jej tego brakuje, bo ma to nieco negatywny wydźwięk:

Mogę powiedzieć, że nie brakuje mi niczego? Nie sądzę, żeby to było zdrowe, bo kochałam tę robotę. Patrzę na to z ciepłymi wspomnieniami, a także ogromną dumą. Ale dlaczego miałabym myśleć negatywnie o najlepszej rzeczy, która mi się przytrafiła? Nie chce czuć straty i bólu w przypadku tego serialu.

Maisie Williams chwilę potem dodała, że czuła niechęć do Arii Stark - czuła bowiem, że nie może w pełni się zrealizować jako kobieta:

Myślę, że kiedy zaczęłam być kobietą, to zaczęłam czuć niechęć do Arii, bo nie mogłam wyrazić tego, kim się stawałam. I czułam też niechęć do mojego ciała, bo ono nie pasowało do tego, za co świat mnie uwielbiał.