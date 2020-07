Gwiazda "Gry o tron" miała przykry wypadek na planie. Pomogła jej Emilia Clarke

Nathalie Emmanuel zagrała w serialu Missandei, służkę i niejako asystentkę Daenerys. Emmanuel przypomniała sobie w wywiadzie z Vogue moment, kiedy Emilia Clarke zdobyła jej dozgonny szacunek - aktorka wyjaśniła, że miała bardzo wyzywające stroje na początku swojej pracy przy serialu. To spowodowało, że jeden ze statystów postanowił niewybrednie skomentować jej wygląd. Na ratunek wówczas ruszyła jej Clarke.

Aktorka wyjaśniła, że wraz z Emilią Clarke szybko stworzyły zgrany duet i praca z nią była świetna:

"

W moim pierwszym sezonie moja postać miała dość wyzywające stroje i doszło do incydentu z jednym z aktorów, który rzucił niewybredny komentarz w moją stronę. I Emilia od razu rzuciła się do mojej obrony. Szybko sobie z nim poradziła. Złapaliśmy kontakt od pierwszej rozmowy. Widać było, że czekała na to, by w obsadzie pojawiła się kolejna kobieta. Zawsze sobie pomagałyśmy. Jak jesteście jedynymi babkami na planie, to się mocno ze sobą zżywacie. "