Gwiazda "Gry o tron" na pierwszych zdjęciach z 3. sezonu "Killing Eve". Kogo zagra?

Gemma Whelan wystąpiła w takich produkcjach jak "The End of the F***ing World" czy "Emma", jednak jej najpopularniejszym występem jest z pewnością rola Yary Greyjoy w "Grze o tron". Brytyjska aktorka dołączyła do obsady innego popularnego - "Killing Eve". W kogo się wcieli? Zobaczcie pierwsze zdjęcia.

Gwiazda "Gry o tron" na pierwszych zdjęciach z 3. sezonu "Killing Eve"

3. sezon "Killing Eve", ku uciesze fanów, ukaże się dwa tygodnie wcześniej. Wydarzenia z zaskakującego finału poprzedniej serii zostaną wyjaśnione, a akcja przeskoczy aż o 6 miesięcy. Poznamy wówczas kilka nowych twarzy, a wśród nich będzie bohaterka grana przez Gemmę Whelan.

Aktorka znana z "Gry o tron" wystąpi w roli Geraldine - niezwykle empatyczna córka byłej szefowej Ewy, Carolyn (w tej roli Fiona Shaw). Co się stanie, gdy Geraldine ponownie spotka swą matkę? Tego dowiecie się już wkrótce. Tymczasem możecie rzucić okiem na pierwsze zdjęcia przedstawiające bohaterkę.

Premiera 3. sezonu "Killing Eve" odbędzie się 12 kwietnia 2020 roku. Poza Gemmą Whelan do obsady dołączyli również: Harriet Walter , Danny Sapani, Camille Cottin, Steve Pemberton, Raj Bajaj, Turlough Convery, Pedja Bjelac oraz Evgenia Dodina.

