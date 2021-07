Emmanuel, która grała Missandei, zaufaną asystentkę Daenerys Targaryen w serialu HBO "Gra o tron", niedawno zabrała głos na temat reakcji fanów na wydarzenia przedstawione w finałowym sezonie produkcji. Konkretnie chodziło jej o śmierć swojej bohaterki.

Jak wyjawiła w rozmowie z Vogue, spodziewała się reakcji na jej śmierć, ale nie miała pojęcia, że będzie ona tak głośna i duża:

Kiedy usłyszałam, że Missandei ma zginąć, to wiedziałam, że przez to, że to jedyna ciemnoskóra kobieta w głównej obsadzie serialu, ta śmierć będzie wstrząsająca dla ludzi. Poza tym to po prostu była dobra postać, przyjazna i miła kobieta. Nie spodziewałam się się jednak, że będzie tak ogromna. Mam wrażenie, że to wywołało dyskusję, czy w serialach tego typu jest więcej miejsca dla osób jak ja. Myślę, że tak - jest dla nas miejsce.