Gwiazda Marvela w drugim sezonie serialu "Co robimy w ukryciu?". W kogo się wciela?

UWAGA! Artykuł zawiera spoilery. Czytasz na własną odpowiedzialność!

Na premierę pierwszego odcinka kontynuacji serialu "Co robimy w ukryciu?", czekali nie tylko wszyscy fani komedii, Taiki Waititiego oraz wampirów, ale również miłośnicy występów gościnnych. Nie zawiedli się. W produkcji cameo zaliczył jeden z gwiazdorów Marvela.

"Co robimy w ukryciu?" sezon 2 - Benedict Wong w obsadzie

Pierwszy sezon spin-offu słynnego filmu paradokumentalnego w reżyserii Waititiego, zaskoczył widzów odcinkiem, w którym pojawiło się wielu kultowych aktorów, wcielających się na przestrzeni lat w wampiry.

Twórcy serialu postanowili kontynuować tradycję występów gościnnych. W pierwszym odcinku nowego sezonu widzowie mogli zobaczyć Benedicta Wonga - aktora kojarzonego przez fanów MCU z roli Wonga - jednego z czarodziejów, walczącego u boku Doktora Strange'a. Okazuje się, że postać Wonga w "Co robimy w ukryciu?" jest trochę podobna do magicznego herosa z filmów Marvela. Aktor wciela się w Wallace'a - mistrza nekromancji. Ma za zadanie przywrócić do życia ulubionego sługusa głównych bohaterów - Tophera (Haley Joel Osment).

Wallace to "stary kumpel" Nadji (Natasia Demetriou). Początkowo pomysł koleżanki nie podoba się Laszlo (Matt Berry), ale kiedy nekromanta przybywa do siedziby wampirów, nie ma już odwrotu. Czy czarownik pomoże zrozpaczonym krwiopijcom? A może ma co do Tophera inne plany? O tym przekonacie się, oglądając serial "Co robimy w ukryciu?".

"Co robimy w ukryciu?" sezon 2 - gdzie oglądać?

Pierwsze dwa pierwsze odcinki drugiego sezonu serialu trafiły 13 kwietnia 2020 roku na kanał FX. Następne przygody wampirów będą ukazywać się co środę do 20 maja 2020 roku. Drugi sezon "Co robimy w ukryciu?" jest dostępny w naszym kraju od 16 kwietnia 2020 roku Na HBO GO.

Obejrzysz 2. sezon serialu "Co robimy w ukryciu?"? Tak! Nie mogę się doczekać kolejnych odcinków Najpierw muszę nadrobić pierwszy Nie. Film jest zdecydowanie lepszy

Zobacz też: Taika Waititi byłyby dumny! Zobacz zwiastun komedii o wampirze-wegetarianinie