Gwiazda "Riverdale" krytykuje twórców serialu za jawną dyskryminację czarnoskórych aktorów

Społeczna akcja #BlackLivesMatter zatacza coraz szersze kręgi. Gwiazdy sceny muzycznej i filmowej zabierają głos w sprawie i otwarcie sprzeciwiają się dyskryminacji na tle rasowym. Do ich grona dołączyła właśnie Vanessa Morgan, odgrywająca rolę Toni Topaz w serialu "Riverdale". Skrytykowała twórców za dyskryminację osób czarnoskórych i traktowanie kolorowych bohaterów jako "tło" dla białych postaci.

"Riverdale" - Vanessa Morgan krytykuje twórców za dyskryminację czarnoskórych aktorów

Wpierw aktorka wypowiedziała się ogólnikowo, w kwestii sposobu, w jaki osoby czarnoskóre traktowane są w mediach i przemyśle rozrywkowym. Na Twitterze opublikowała wpis, w którym stwierdziła:

" Jestem zmęczona tym, jak osoby czarnoskóre są przedstawiane w mediach. Jestem zmęczona tym, że zawsze ukazują ich jako bandytów oraz niebezpiecznych, złych i przerażających ludzi. Jestem też zmęczona tym, że traktuje się nas jak "dodatki" do białych aktorów wcielających się w główne role, albo wykorzystuje do reklamowania rzekomej różnorodności. Wszystko zaczyna się od mediów. Nie będę dłużej milczeć. "

Następnie, w odpowiedzi na wpisy fanów, Vanessa Morgan odniosła się bezpośrednio do "Riverdale", którego jest niekwestionowaną gwiazdą. Odgrywana przez nią Toni Topaz to ważna, ciesząca się uznaniem fanów postać. Aktorka zwróciła jednak uwagę na fakt, iż głównymi bohaterami są tam zawsze osoby białoskóre, a jej postać sprowadzana jest do pełnienia roli "czarnej biseksualistki". Co więcej, zgodnie z jej oświadczeniem, choć należy do głównej obsady, jest osobą otrzymującą najniższą gażę.

Aktorka zaznaczyła jednak, że jej krytyka nie odnosi się w żadnym stopniu do kolegów z planu i reszty obsady. Są to bowiem osoby, które stale ją wspierają.

" Moja rola w "Riverdale" nie ma nic wspólnego z moimi znajomymi i przyjaciółmi z planu. To nie oni piszą ten serial. Nie ich należy atakować, to nie oni za to odpowiadają. I wiem, że mogę na nich liczyć. "

Wsparcie aktorce okazała jej koleżanka z planu, Lili Reinhart, która w "Riverdale" wciela się w Betty Cooper - główną bohaterkę. Wpisy Vanessy skomentowała słowami: