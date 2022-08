Gwiazda "Stranger Things" dokonała coming outu i pokazała swoją partnerkę

W czwartym sezonie "Stranger Things" w jednej z ról drugoplanowych pojawiła się Amybeth McNulty, która zagrała Vickie, dziewczynę, w której podkochiwała się Robin (Maya Hawke). Aktorka zyskała rozgłos dzięki innemu serialowi Netflixa - w latach 2017-2019 grała bowiem główną rolę w dość popularnym serialu "Ania, nie Anna", który inspirowany jest klasykiem w postaci "Ani z Zielonego Wzgórza".

Aktorka po udziale w popularnej serii stała się jeszcze bardziej popularna, a co za tym idzie, fani zainteresowali się jej życiem prywatnym. McNulty jest dość aktywna na TikToku, gdzie niedawno opublikowała nagranie, na którym w policzek pocałowała ją partnerka. Aktorka opatrzyła materiał słowami:

Gdy grasz rolę osoby bi, a sama nie dokonałaś jeszcze coming outu.

Komentarze pod jej postem są raczej pozytywne. Oprócz tego fani "Stranger Things" zakładają, że być może ten coming out zachęci twórców do tego, by rozwinęli wątek romantyczny między Robin a Vickie w 5. sezonie serialu.

Wszystkie 4 sezony serialu są już dostępne na Netflix. W produkcji jest już także wspomniana finałowa seria, która na razie nie ma jednak daty premiery.