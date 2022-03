Gwiazda "The Boys" została bez powodu zaatakowana przez przechodnia. Opisała szokującą sytuację

Karen Fukuhara zdradziła niedawno na swoim Instagramie, że była ofiarą ataku na tle rasowym, której dopuścił się nieznany, przypadkowy przechodzień, gdy ta szła spokojnie do kawiarni. Aktorka zaznaczyła, że nie zrobiła nic, co mogłoby zostać uznane za sprowokowanie ataku, a cios był na tyle silny, że z głowy spadła jej czapka.

Jak napisała w sporej długości oświadczeniu na Instagramie:

Raczej rzadko dzielę się swoim życiem prywatnym, ale dzisiaj wydarzyło się coś, co jest moim zdaniem ważne. Szłam do kawiarni i nagle nieznany mężczyzna uderzył mnie w tył głowy. Kompletnie niespodziewanie. Nie złapaliśmy kontaktu wzrokowego. Nie robiłam nic prowokacyjnego. Kompletnie mnie to zaskoczyło, a cios był na tyle silny, że z głowy spadła mi czapka.