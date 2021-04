Gwiazda "Wiedźmina" zrezygnowała z roli w serialu. Co spowodowało taką decyzję?

The Witcher: Blood Origin - Jodie Turner-Smith zrezygnowała z roli w serialu

Jak podaje Deadline, Jodie Turner-Smith opuściła obsadę nadchodzącego aktorskiego miniserialu "The Witcher: Blood Origin". Aktorka miała się wcielić w główną rolę (Eile) w prequelu hitowego "Wiedźmina" od Netflix.

Jak czytamy w oświadczeniu rzecznika prasowego Netflix na łamach Deadline:

Przez zmiany terminów nagrań do serialu "The Witcher: Blood Origin", Jodie Turner-Smith niestety musiała zrezygnować z roli Eile.

Cóż, Turner-Smith jest ostatnio dość zapracowana - pojawi się m.in. w filmie "Without Remorse" z Michaelem B. Jordanem w roli głównej, a także szykuje się do tytułowej roli w serialu "Anna Boleyn".

Jeśli chodzi zaś o serial "Blood Origin", ten będzie się rozgrywał w świecie elfów na 1200 lat przed wydarzeniami z "Wiedźmina". Opowie historię powstania pierwszego wiedźmina, a także przedstawi serię wydarzeń, które doprowadziły do Koniunkcji Sfer - to właśnie to zdarzenie doprowadziło do pojawienia się potworów w świecie ludzi.

Główną bohaterką jest Eile, elitarna wojowniczka, która została obdarzona głosem bogini. W pewnym momencie opuszcza swoją pozycję królewskiej strażniczki i postanawia zostać bardem. Jednak pewne wydarzenia w domu sprawiają, że powraca do swojego dawnego życia.

Declan de Barra została showrunnerką"The Witcher: Blood Origin". Lauren Schmidt Hissrich, czyli twórczyni "Wiedźmina" dla Netfliksa, jest producentką wykonawczą, podobnie zresztą jak Tomek Bagiński i Jarek Sawko z Platige Films. Andrzej Sapkowski jest natomiast konsultantem kreatywnym produkcji. Jej data premiery jest na razie nieznana.