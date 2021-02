Gina Carano została usunięta z obsady serialu "The Mandalorian". Fani marzą, by zastąpiła ją Lucy Lawless, czyli aktorka z kultowej produkcji "Xena: Wojownicza księżniczka".

"The Mandalorian": Gina Carano zastąpiona przez Lucy Lawless?

Gina Carano, która do tej pory wcielała się w postać Cary Dune, czyli jednej z głównych bohaterek "The Mandalorian" została usunięta z obsady serialu Lucasfilm, po tym, jak zamieściła w swoich mediach społecznościowych obraźliwe treści.

Rozwiązanie współpracy z Carano nastąpiło między innymi za sprawą widzów "The Mandalorian", którym nie podobało się, co aktorka publikuje w sieci. Czy fani będą mieli taką samą moc sprawczą w przypadku recastingu postaci Cary Dune? W sieci już można znaleźć pomysły dotyczące tego, która aktorka powinna zastąpić Carano.

Decyzja Disneya nie spodobała się wszystkim fanom serialu, w związku z czym w mediach społecznościowych pojawił się hasztag #CancelDisneyPlus. Okazuje się, że podcaster z audycji o grach Dungeons and Dragons zatytułowanej Severed Sons, ma zupełnie inny pomysł na reakcję w sprawie wyrzucenia Carano z obsady "The Mandalorian". Na Twitterze podcastu pojawiła się propozycja zastąpienia aktorki gwiazdą "Xeny: Wojowniczej księżniczki", czyli Lucy Lawless.

Zamiast #AnulowaćDisneyPlus nie mogliby po prostu obsadzić Lucy Lawless w roli Cary Dune i udawać, że przez cały czas to była ona?

Trzeba przyznać, że to bardzo udany fanowski recasting. Obie aktorki są do siebie podobne, poza tym Lawless udowodniła, że potrafi wcielać się w prawdziwe twardzieli, bo dzięki swojej kultowej roli z lat 90. jest pamiętana do dziś, jako ważna bohaterka popkulturowa. Fani "The Mandalorian" mają jednak jeszcze inny pomysł na zastąpienie Carano. Aktorką, która z powodzeniem mogłaby zagrać Carę Dune jest Lana Parrilla, która zasłynęła rolą Złej Królowej/Reginy Mills w serialu fantasy "Dawno, dawno temu".

Fot. foto: ABC STUDIOS / Album/EAST NEWS

Czy twórcy "The Mandalorian" przychylą się do jednej z propozycji fanów? Przekonamy się niedługo, bo prace nad trzecim sezonem serialu już ruszyły.

"The Mandalorian" sezon 3 - kiedy premiera?

Na razie nie wiadomo jak twórcy rozwiążą brak Giny Carano w obsadzie. Być może scenarzyści zdecydują się na recasting i w łowczynię nagród wcieli się inna aktorka. Istnieje też szansa, że osoby odpowiedzialne za "The Mandalorian" usuną Carę Dune zabijając ją poza kadrem. Na razie produkcja jest na wczesnym etapie prac. W trzecim sezonie hitu Disney+ stworzonym przez Jona Favreau wystąpią na pewno Pedro Pascal, Carl Weathers i Giancarlo Esposito. Na razie nie zdradzono, kiedy możemy spodziewać się nowych odcinków "The Mandalorian".