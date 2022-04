Gwiazdor "Adam Project" zagra Percy'ego Jacksona w nowym serialu Disney+ na podstawie książek

Percy Jackson - znamy gwiazdora nowego serialu na podstawie książek

Jak podaje Variety, serial "Percy Jackson and the Olympians" od Disney+ znalazł swojego Percy'ego - tym został Walker Scobell, którego jakiś czas temu mogliśmy oglądać w filmie "The Adam Project". Tam grał młodszą wersję Ryana Reynoldsa.

Disney+ zamówił serial na bazie książek Ricka Riordana w styczniu 2022 roku. Seria opowiada o przygodach 12-letniego herosa Percy'ego Jacksona (Scobell), który zaczyna powoli odkrywać swoje nadludzkie możliwości. Niestety Zeus oskarża go o to, że ukradł mu pioruny, więc Percy jest zmuszony do podróży po USA, by przywrócić porządek na Olimpie.

Percy jest opisywany w książkach jako mądry i współczujący dzieciak z dobrym poczuciem humoru. Zwykle był outsiderem i czuł się gorszy od innych dzieciaków przez ADHD i dysleksję. Nie pomagało również to, że bywał impulsywny i wybuchowy, kiedy widział coś, co nie było jego zdaniem uczciwe.

Pod tym płaszczykiem kryje się jednak dobry chłopak i lojalny przyjaciel, który chce po prostu chronić swoich bliskich.

Tak jak wspomnieliśmy, Scobell pojawił się niedawno w filmie "The Adam Project", gdzie zagrał z Ryanem Reynoldsem, Markiem Ruffalo, Zoe Saldaną i Jennifer Garner. W sierpniu mamy zobaczyć natomiast film "Secret Headquarters", w którym chłopak będzie towarzyszył Owenowi Wilsonowi.

Rick Riordan i Jon Steinberg są scenarzystami serialu "Percy Jackson and the Olympians", reżyserem został natomiast James Bobin. Data premiery niestety nie jest znana.