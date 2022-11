Gwiazdor "Better Call Saul" zagra w Marvelu? Mówi się o dużej i ważnej roli

Gwiazdor "Breaking Bad" i "Better Call Saul" Bob Odenkirk podobno dostał propozycję zagrania jednej z głównych ról w serialu "Wonder Man" od Marvel Studios.

Bob Odenkirk pojawi się w Marvelu?

Jak podaje portal Illuminerdi, Bob Odenkirk jest podobno bliski podpisania kontraktu z Marvel Studios w sprawie roli w serialu "Wonder Man". Gwiazdor "Better Call Saul" miałby zagrać menadżera Simona Williamsa, czyli Wonder Mana - ten jest bowiem nie tylko znanym superbohaterem, ale również popularnym aktorem, który zyskuje ogromną popularność przez swoje heroiczne alter ego.

Przy okazji Wonder Man na przestrzeni swojej kariery w Marvelu był zarówno bohaterem, jak i złoczyńcą (wielokrotnie również umierał i zmartwychwstawał). Zatrudnienie Boba Odenkirka zdaje się być zatem strzałem w dziesiątkę - ten podbił serca widzów swoim śliskim prawnikiem Saulem Goodmanem, więc idealnie odnajdzie się w klimacie balansowania między jasną i ciemną stroną.

Zwłaszcza, że plotkuje się, iż Odenkirk miałby zagrać Neala Saroyana. Ten był menadżerem Simona w komiksach o Wonder Manie z lat 90. Początkowo pomagał Williamsowi w pięciu się po kolejnych szczeblach sławy, ale w pewnym momencie okazało się, że Saroyan miał bardziej niecne plany i korzystał ze swoich mocy psychicznych do wpływania na innych ludzi.

Od tamtego czasu pojawiał się od czasu do czasu w różnych komiksach, aż w końcu w 2007 roku zamordowano go w zeszycie "Wonder Man Vol. 3".

Jak więc sami rozumiecie, Bob Odenkirk nadawałby się idealnie do roli nieco mrocznego menadżera/agenta, który wciąż kombinuje, by wyjść z każdej sytuacji na plus. Taki Saul Goodman, tylko z supermocami. Brzmi świetnie.

Na razie wiemy, że główną rolę w serialu zagra Yahya Abdul-Mateen II, którego znać możecie z filmu "Aquaman" (Black Manta) i serialu "Watchmen" (Doktor Manhattan). Wiemy też, że przynajmniej jeden odcinek serialu nakręci Destin Daniel Cretton, który ma na koncie film "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni".