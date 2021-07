Gwiazdor "Breaking Bad" Bob Odenkirk zasłabł na planie. Trafił do szpitala

Gwiazdor "Better Caul Saul" Bob Odenkirk doznał ataku serca podczas pracy na planie popularnego spin-offu "Breaking Bad". Aktor trafił do szpitala.

Bob Odenkirk trafił do szpitala

We wtorek 27 lipca 2021 roku dwukrotny laureat Emmy Bob Odenkirk upadł na planie nowego serialu i został zabrany do szpitala. Wieść o incydencie szybko rozniosła się po sieci, a życzenia powrotu do zdrowia złożyli mu koledzy po fachu, jak Bryan Cranston i Aaron Paul, z którymi Odenkirk zdobył sławę w "Breaking Bad".

Na temat sprawy szybko wypowiedzieli się rzecznicy aktora, którzy w oświadczeniu dla Deadline potwierdzili, że Odenkirk zasłabł i upadł z powodu "problemów z sercem" na planie "Better Call Saul":

Możemy potwierdzić, że Bob jest w dobrej kondycji po problemach z sercem. Wraz z rodziną chciał podziękować pielęgniarkom i lekarzom, a także członkom ekipy serialowej, obsady i producentom, którzy mu towarzyszyli w szpitalu. Oczywiście rodzina Odenkirków pragnie również złożyć najszczersze podziękowania fanom i ludziom, którzy im dobrze życzą.

Niedługo później syn aktora, Nate Odenkirk napisał na Twitterze krótką wiadomość "wszystko jest z nim okej".

AMC dodało w swoim oświadczeniu:

Jak wszyscy inni, my też jesteśmy wdzięczni, że jego stan jest stabilny i jest pod opieką świetnych lekarzy. Życzymy mu jak najszybszego powrotu do zdrowia.

Na razie oczywiście nie wiemy, jak sytuacja wpłynie na produkcję serialu "Better Caul Saul", który ma się zakończyć po kręconym właśnie 6. sezonie. Ten ma na razie zadebiutować w pierwszym kwartale 2022 roku.