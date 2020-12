Gwiazdor "Breaking Bad" chciałby kolejnego spin-offu popularnego serialu

Giancarlo Esposito chciałby powrócić do roli Gusa Fringa z "Breaking Bad" - najchętniej w formie spin-offu o tym, jak Fring doszedł do swojej wysokiej pozycji w półświatku.

Gwiazdor Breaking Bad chciałby stworzyć kolejny spin-off serialu

Gwiazdor "Breaking Bad" i "Better Call Saul" Giancarlo Esposito wyjawił swój pomysł na kolejny spin-off popularnej serii, który mialby się nazywać "The Rise of Gus Fring" i opowiedziałby o początkach budowy narkotykowego imperium tytułowej postaci. Kiedy powróci 6. sezon "Better Call Saul", będziemy widzieli potyczki Fringa z Lalo Salamanką, a Esposito chciałby się cofnąć jeszcze o kilka lat wcześniej.

W rozmowie z Esquire zarysował swój pomysł na fabułę nowego spin-offu:

Mam taki pomysł - Fring pochodzi z bardzo ważnej rodziny polityków, Moim zdaniem pochodzi z domu pełnego zasad. Moim zdaniem był w wojsku, a potem nauczył się jeszcze obserwować ludzi. Nie możesz w końcu dowodzić, jeśli sam nie potrafisz podążać. Moim zdaniem był więc wysoko postawiony w militarnym rządzie. Mógł tam zostać, gdzie władze mu podstawiono pod nos. Postanowił z tego zrezygnować i samemu osiągnąć sukces. To była jego decyzja.

W "Breaking Bad" dowiadujemy się, że Fring był emigrantem z Chile, który najpierw przeniósł się do Meksyku, a następnie do USA. Agent DEA Hank nie potrafi odnaleźć żadnych informacji na jego temat sprzed 1986 roku, ale Hector Salamanca nazywa go "generalissimo". To sugeruje, że Fring faktycznie mógł służyć w armii Augusto Pinocheta, gdzie do tego zajmował wysoką pozycję.

Esposito powiedział również, że "ma być go całkiem sporo" w 6. sezonie "Better Call Saul", a zdjęcia do produkcji mają ruszyć w marcu 2021 roku. Twórca całej serii, Vince Gilligan stwierdził jednak, że na razie nie ma żadnych planów na kontynuowanie marki "Breaking Bad".