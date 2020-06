"Breaking Bad" oraz jego spin-off "Better Call Saul" to światowe fenomeny. Pierwszy z nich uznawany jest za jeden z najlepszych seriali w historii telewizji, drugi zaś za niezbity dowód to, że "seriale pochodne" również mogą być dobre. Nic zatem dziwnego, że stacja AMC zdecydowała się na zrealizowanie projektu poświęconego obu serialom.

Gwiazdor "Breaking Bad" wystąpi w dokumencie poświęconym legendarnemu serialowi

Jakie autentyczne historie stoją za wydarzeniami z "Breaking Bad" i "Better Call Saul"? Na to pytanie odpowie seria krótkometrażowych dokumentów "The Broken and the Bad". Produkcja przyjrzy się antybohaterom, których poznaliśmy na ekranie oraz ich pierwowzorom.

Udział w projekcie ogłosił właśnie Giancarlo Esposito, który w rzeczonych serialach wcielał się w postać Gusa Fringa. Aktor będzie pełnił rolę narratora i opowie nam o słynnych oszustach i kanciarzach związanych z narkotykowym biznesem, skupiając się przede wszystkim na psychologicznych aspektach ich postaci.

"The Broken and the Bad" zadebiutuje już 9 lipca 2020 roku na oficjalnej stronie AMC.