"The Head" to idealna propozycja dla fanów dreszczowców i kryminałów. Upiorny klimat, piętrzące się trupy i grasujący morderca - wszystko to znajdziecie w najnowszej produkcji od HBO Asia, powstały we współpracy z Pastor Brothers, The Mediapro Studio i Hulu Japan.

Czy "The Head" będzie dostępny w Polsce?

Bohaterami serialu są naukowcy z międzynarodowej stacji Polaris VI na Antarktydzie. W trakcie niezwykle mroźnej, półrocznej zimy, zajmują się badaniem klimatu i dbają o utrzymanie bazy podczas długich polarnych nocy. Pewnego dnia dochodzi jednak do masakry. Niemal wszyscy naukowcy zostają zamordowani, a sprawca wciąż jest na wolności.

W obsadzie znaleźli się: znany jako Profesor z "Domu z papieru" Alvaro Morte, Tomohisa Yamashita, John Lynch, Katherine O’Donnelly, Alexandre Willaume, Laura Bach, Sandra Andreis, Amelia Hoy, Chris Reilly, Richard Sammel i Tom Lawrence.

Całość składa się z 6 godzinnych odcinków, z których wyemitowano już 3. Na obecną chwilę, serial "The Head" nie jest dostępny w Polsce, jednak według najnowszych doniesień, trafi u nas na platformę HBO GO po wyemitowaniu całości za granicą (czyli po 17 lipca).