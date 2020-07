Gwiazdor "Harry'ego Pottera" jako Donald Trump w zapowiedzi serialu "The Comey Rule"

"The Comey Rule" to polityczny miniserial będący adaptacją książki Jamesa Comeya pod tytułem "Wyższa lojalność. Prawda, kłamstwo i przywództwo". Opisał on w niej kulisy swojego wieloletniej kariery politycznej, podczas której współpracował z najważniejszymi osobami w państwie. W rolach głównych w serialu wystąpią gwiazdorzy "Newsroom" i "Harry'ego Pottera".

"The Comey Rule" - teaser

Pierwsza zapowiedź "The Comey Rule" prezentuje się następująco:

Produkcja liczyć będzie dwa dwugodzinne odcinki. W pierwszym z nich poznamy kulisy zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, drugi zaś na współpracy i relacji łączącej Comeya z głową państwa. Oficjalny opis fabuły, opublikowany przez stację Showtime, brzmi:

" Serial ma umożliwić nam spojrzenie od środka na "korytarze władzy", gdzie przywódcy borykali się z połączeniem starych norm z nowym paradygmatem wedle którego agenci rosyjscy zinfiltrowali politykę amerykańską od środka. […] Wydarzenia o których mówi serial miały wpływ na polityczny krajobraz, w którym żyjemy po dziś dzień. Część serialu przyjrzy się początkom śledztwa w sprawie rosyjskiego wpływu, śledztwa FBI w sprawie maili Hilary Clinton, a także wpływowi, jakie miały one na Noc Wyborczą. "

W rolach głównych zobaczymy Jeffa Danielsa i Brendana Gleesona. Oprócz nich na ekranie pojawią się między innymi Michael Kelly, Jonathan Banks, Holly Hunter, Jennifer Ehle, Scoot McNairy, Oona Chaplin, Amy Seimetz, Steven Pasquale, Peter Coyote oraz Kingsley Ben-Adir jako były prezydent USA, Barack Obama. Premiera "The Comey Rule" ma się odbyć w listopadzie tego roku.