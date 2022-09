Mikael Persbrandt to jedna z gwiazd serialu "Sex Education". Szwed już wcześniej był oskarżany o przemoc seksualną, ale dopiero teraz sprawa została nagłośniona przez szwedzki portal "Dagens ETC". Kobiety chcą, by producenci i reżyserowie nie zapraszali do współpracy aktora, który miał zachowywać się skandalicznie wobec innych aktorek.

Gwiazdor "Sex Education" oskarżony przez kilkaset kobiet o przemoc seksualną: "Nie mogłam wstać"

Jeszcze w 2019 roku kobiety wysłały maila do Netfliksa oraz do firmy produkcyjnej Elevenfilm mówiąc o przewinieniach, których miał się dopuścić szwedzki aktor Mikael Persbrandt. Chciały, by aktor nie grał w serialu, ale firmy nie odniosły się do zarzutów, zaś sam aktor wszystkiemu zaprzeczył. Sprawa ucichła, ale kolejne kobiety postanowiły opowiedzieć o swoich doświadczeniach i stworzyć odpowiednią petycję oskarżając Persbrandta o przemoc seksualną.

Petycja, by aktora odsunąć od pracy w branży filmowej trafiła do portalu "Dagens ETC", który próbował się kontaktować z Netfliksem, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Wśród kobiet oskarżających gwiazdora są m.in. Alicia Vikander, Bahar Pars, Sofia Helin, Maria Lundqvist, Evin Ahmad, Ann Petrén. Jedna z aktorek opowiedziała historię, gdy Persbrandt kazał jej się rozebrać i zmusił do seksu oralnego przy jego kolegach. Jak cytuje portal natemat.pl:

Poprosił, żebym rozebrała się przed nim i jego równie starymi kolegami. Próbowałam odmówić, ale on powiedział: "Jesteś taka piękna, jestem z ciebie dumny, chcę cię tylko pokazać". Nie mogłam wstać.

Natomiast inna kobieta twierdzi, że w 2010 odrzuciła na planie filmowym jego propozycje seksualne przez co aktor miał się na niej mścić i utrudniać pracę.

Mikael Persbrandt odpowiedział na wiadomości od dziennikarzy odrzucając zarzuty. Jak cytuje natemat.pl:

Kiedyś zachowywałem się w sposób, z którego nie jestem dzisiaj dumny i zostawiłem to za sobą. Jednocześnie cała branża podjęła kilka zdecydowanych kroków, aby rozwiązać istniejące problemy strukturalne związane z nierównościami i środowiskiem pracy. Przedstawiono mnie w kontekście, który może zniszczyć mi całą karierę i cementowania fałszywego obrazu mnie nie jest czymś, co chcę wspierać i jest oczywiście ostatnią rzeczą, w którą chcę być zaangażowany.

W serialu "Sex Education" Mikael Persbrandt wciela się w rolę Jakoba Nymana, partnera Jean Milburn, w którą wciela się Gillian Anderson. 3. sezon produkcji zadebiutował 17 września 2021 roku. W najnowszych odcinkach zobaczyliśmy rozpoczęcie nowego roku szkolnego, w którym nowa dyrektorka stara się przywrócić Moordale chwałę.