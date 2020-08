Gwiazdor "Stranger Things" znalazł sobie wakacyjną pracę. Czym się zajmuje?

Nadchodzący sezon "Stranger Things" był jedną z produkcji, które zostały zawieszone przez koronawirusa. W sieci pojawiały się plotki, że niby zdjęcia miały zostać wznowione w Atlancie we wrześniu, ale obsada zaprzeczyła i wyjaśniła, że na razie nic nie wiadomo. Niektórzy aktorzy postanowili wziąć sobie długi urlop, inni zaś się nudzili, wiec spróbowali swoich sił w czymś nowym.

Jak podaje The Hollywood Reporter, jedną z takich osób jest Gaten Matarazzo, ulubieniec widzów, który wciela się w Dustina. Chłopak postanowił wykorzystać czas wolny, aby pouczyć się nowego zawodu. Zaczął bowiem pracę w restauracji w Long Beach, gdzie zatrudnieni są też inni członkowie jego rodziny. Tam pomaga jako tzw. food runner, czyli pomocnik dla kelnera, noszący posiłki dla gości, gdy ruch jest zbyt duży. Jak sam stwierdził, podjął się pracy "dla zabicia czasu".

Matarazzo jest zajęty pomocą w restauracji, więc zbyt dużo nie zdradza na temat kolejnego sezonu "Stranger Things". Bardziej rozmowny był za to Joe Keery (Steve Harrington), który wyjawił szczegóły sytuacji w rozmowie z THR:

Ta sytuacja definitywnie dała im więcej czasu na pisanie, co wydaje się być dobrym obrotem spraw. Najgorsze jest to, że dzieciaki szybko dorastają. Poza tym, chcemy dać ludziom ten program jak najszybciej. To jest prawdziwe. Zawsze zwracaliśmy na to uwagę. Jednak bracia Duffer są też ekstremalnymi perfekcjonistami, więc więcej czasu na dopracowanie sezonu będzie oznaczało wyższą jakość. "