Gwiazdor "Supernatural" jako Harvey Dent. Zagra w nowym serialu "Gotham Knights"

Misha Collins znany z serialu "Supernatural" dołączył do obsady pilotażowego odcinka serialu "Gotham Knights". Aktor wcieli się z prawnika Harveya Denta, który w komiksach staje się Two-Face'em.

Jak podaje Deadline, Misha Collins wcieli się w charyzmatycznego i podziwianego prawnika Harveya Denta, gothamskiego prokuratora okręgowego. Jak pewnie wiecie, Dent ma bardzo czarno-białe podejście do sprawiedliwości, co ironicznie zmieni go potem w złoczyńcę o ksywie Two-Face.

Scenarzystami "Gotham Knights" są współtwórcy "Batwoman", Chad Fiveash, James Stoteraux oraz Natalie Abrams. Serial rozgrywa się niedługo po morderstwie Bruce'a Wayne'a. Wówczas jego adoptowany syn podejmuje współpracę z dziećmi największych przeciwników Batmana, ponieważ wszyscy są oskarżeni o zamordowanie Mrocznego Rycerza.

Nagle grupka staje się wrogami publicznymi numer jeden i musi zrobić wszystko, by oczyścić swoje imiona. Szansa na to pojawia się szybko - bez Batmana Gotham staje nad przepaścią. Wtedy banda dzieciaków odkrywa swoje prawdziwe powołanie - razem stają do walki z przestępczością, formując załogę o nazwie Gotham Knights.

Collins dołączył tym samym do obsady, w której wcześniej znaleźli się już Fallon Smythe, Tyler DiChiara, Oscar Morgan, Olivia Rose Keegan i Navia Robinson.

Producentami są oczywiście ludzie z firmy Berlanti Productions i Warner Bros. Television. Serial zadebiutuje na CW i będzie rozgrywał się w tym samym uniwersum, co inne produkcje spod egidy ArrowVerse. Reżyserem pilotażowego epizodu został Danny Cannon, a "Gotham Knights" powinno zadebiutować już jesienią 2022 roku.